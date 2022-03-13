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  4. 50 kişilik kartopu savaşında dehşet! 6 kişi silahla yaralandı

50 kişilik kartopu savaşında dehşet! 6 kişi silahla yaralandı

13.03.2022 00:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kar yağışının yaşandığı günlerin vazgeçilmez keyifli aktivitelerinden bir tanesi olan kartopu savaşı İstanbul’daki Tophane Parkı’nda dehşet dolu anlara sahne oldu. Yaklaşık 50 kişiden oluşan iki grup arasında başlayan kartopu savaşı bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Silahların çekildiği kavgada 6 kişi yaralandı. Korkunç olayda yaşananlar güvenlik kameralarınca kaydedildi. Dehşet verici olayın ardından polisler saldırganla beraber toplam 4 kişiyi gözaltına aldı. Yaralılar da hastaneye kaldırıldı.

Korkunç olay, dün saat 21.15 sıralarında Beyoğlu Tophane Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mega kentte akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası parka gelen yaklaşık 50 kişiden oluşan 2 grup aralarında kartopu savaşı yapmaya başladı. Bir süre eğlenen grup arasında kartopu atma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup birbirine yumruk ve tekmelerle saldırdı. Devam eden kavgada şahıslardan biri silahını çekerek karşı gruba kurşun yağdırdı. Ortalığın bir anda karıştığı silahlı kavgada, 6 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

KARTOPU SAVAŞI OLARAK BAŞLADI, SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Yaşanan kavga ve silahlı saldırı anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı 3 kişiyi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Diğer 3 yaralının ise özel araçlarla çevredeki hastanelere götürüldüğü öğrenildi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaralıların hayati tehlikelerinin ise olmadığı bilgisine ulaşıldı. Öte yandan silahlı kavganın ardından olay yerine gelen polis ekipleri ve bekçiler ise saldırıyı gerçekleştiren silahlı şahısla birlikte 4 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan 4 kişi emniyete götürülürken, polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı. (İHA)

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İŞTE DEHŞET DOLU KARTOPU SAVAŞINDAN KARELER

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İstanbul
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