6-1'lik galibiyet sonrası Sarı-Kırmızılılar'a imha timi benzetmesi! "Galatasaray ile Fenerbahçe arasında fark var"

Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor'u 6-1 mağlup ederek şampiyonluk yolun kritik bir virajı kayıpsız dönen Galatasaray'da yüzler gülüyor.
Alınan bu farklı galibiyet ve oynanan oyun futbol çevrelerinde de oldukça beğenilirken, usta isimlerden Sarı-Kırmızılılar'ın performansına övgü geldi.
Spor yazarları bu oyun sonrası şampiyonluğun bir diğer adayı olan Fenerbahçe ile Galatasaray'ı kıyaslarken, Sarı-Kırmızılı isimler için 'Durdurulamaz bir imha timi' ifadeleri kullanıldı.
"Galatasaray dün gece şov yaptı… Sadece şov da yapmadı, averajını düzeltti, beklenen üç puanını aldı ve siz bu satırları okurken Fenerbahçelilerin umutları artık çok ama çok azaldı. Gelelim Arda Kardeşler'e; ilk yarıda İcardi'ye yapılan mutlak penaltıyı es geçti. Sivaslı defans oyuncusu, İcardi topa vurduğu anda topuğuna basıyor. Tartışmasız bir penaltı. İkinci yarıdaysa İcardi'nin golünü kaleciye faul diyerek iptal etmesi doğru. Zira söz konusu pozisyonda kaleci, eliyle topun üstüne temas etmişti. Böyle durumlarda bu topa dokunursanız faul olur."
"Kadife ayak Ziyech, zekâ küpü Mertens, altın ayak İcardi ve cesur yürek Barış Alper öyle bir sahne aldı ki Sivas, resmen oyun olarak dağıldı. G.Saray kalesinin önüne otobüs çeken Sivas'ı akıllı paslarla dağıttı. Ailesinin tribününe gelmesi Ziyech'i coşturdu, jenerik olacak 2 güzel gol atmasını sağladı. G.Saray son haftalarda sürekli kazanan bir takım hâline geldiyse Okan Buruk'un kadro istikrarı kadar oyuncuların aldığı sorumluluklar da çok değer taşıyor. Galatasaray'ın şampiyonluk treni hızla kazanarak ve rekorlar kırarak şampiyonluğa yürüyor. Okan hocanın şampiyon olmuş futbolculardan kurduğu kadro, kazanmaya ve iyi oyun oynamaya devam ediyor. Yani Galatasaray yönetimi, teknik heyeti, oyuncuları ve taraftarlarıyla kenetlenerek hızla şampiyonluğa koşuyor."
"İyi futbol ve usta ayaklar işi bitirdi. Galatasaraylı oyuncuların şampiyonluk iştahı biraz daha kabarmış. Taraftarın da öyle. O enerjileri alabiliyorsunuz. Geçen hafta Sivasspor - Fenerbahçe maçından sonra insanlar Sivas'tan sürpriz bekledi ancak bu oyun, bu seyirci ve bu birlikteliğin karşısında durmak kolay değil."
"Galatasaray durdurulamıyor. Durdurulması da mümkün görülmüyor. Hele hele Aslantepe'de. Barış Alper son altı maç iki gol, üç asist, Ziyech aynı süreçte dört gol, iki asist… Son yedi maçta İcardi'nin sekiz gol ve iki asisti varken, Mertens dört gol atıp sekiz tane de asist yaptı. Torreira, stoper ikilisi ve kaleci performanslarını da ekleyince Buruk'un takımı durdurulması imkansız bir imha timine dönüşüyor rakipler için. Barış Alper, Avrupa'nın en batısındaki statlara hızla koşarken, Muslera, en az mektebi sultani mezunu, Turgay Şeren kadar Galatasaray'a ait bir efsane gibi."
"Bence Galatasaray 100 puanı geçecek ve bu bir rekor olacak. Okan hocanın takım içerisindeki hakimiyeti ve yönetim şekline karşı cevap olarak doğru bir performansla cevap geliyor. Her oyuncu kazanmanın içinde. Bu takım tam bir bütünlük içinde. Çok rahatlar. Oynadıkları oyundan zevk alıp zevk veriyorlar. Galatasaray bunu çok iyi yapıyor. Icardi sorunu Fenerbahçe'de olsaydı gelişecek tepkilerin Fenerbahçe'de sorunu çözme şekliyle Galatasaray'da çözme şekli arasında fark var. Galatasaray bu konuyu iyi yöneten bir takım."