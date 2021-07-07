ABD'de çöken binada ölü sayısı 36'ya yükseldi, 109 kişi enkaz altında

Cava, bulunan 36 cesetten 29'unun kimliğinin tespit edildiğini belirterek 109 kişinin daha enkaz altında olduğunu kaydetti.

Florida'ya yaklaşan Elsa tropikal kasırgası nedeniyle söz konusu binanın güvenli olmadığı gerekçesiyle geri kalan güney kısmı da 4 Temmuz'da yerel saatle 22.30'da kontrollü yıkılmıştı.

Surfside bölge yetkilileri, bina yönetimi ile 2018'de yapılan yazışmalarda, 1981 yapımı binada büyük yapısal hasar bulunduğuna dikkati çekmiş, çatlayan kolonları ve ufalanmaya başlayan betonunda yaklaşık 9 milyon dolarlık tamirat gerektiğini bildirmişti.