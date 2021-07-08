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ABD'deki çöken binada ölü sayısı 54'e yükseldi: Canlı insan bulma ihtimali kalmadı

08.07.2021 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinin Surfside bölgesinde, 24 Haziran'da yarısı çöken 13 katlı binanın enkazında devam eden arama kurtarma çalışmalarında çıkarılan ölü sayısı 54'e yükseldi. Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, bundan sonra enkazdan canlı insan bulma ihtimalinin kalmadığını, bu nedenle çalışmaları bu yönde değiştireceklerini bildirdi.

Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, basın toplantısında, binanın enkazında süren çalışmalarda 8 kişinin daha cesedine ulaşıldığını açıkladı.

86 KİŞİ HALA KAYIP

Cava, bulunan toplam 54 kişiden 33'ünün kimliğinin belirlendiğini kaydederek 86 kişinin ise hala kayıp olduğunu belirtti.
Arama ve kurtarma çalışmaları 14'üncü gününü tamamlarken Cava, bundan sonra enkazdan canlı insan bulma ihtimalinin kalmadığını, bu nedenle çalışmaları bu yönde değiştireceklerini bildirdi.
"Bu noktada arama kurtarma çalışmalarında bize sunulan tüm seçenekleri gerçekten tükettik. Hepimiz Tanrı'dan bir mucize istedik." diyen Cava, zor da olsa arama ve kurtarma yerine arama ve enkaz kaldırma çalışmasına geçme kararı alındığını söyledi.
Miami Beach'ın kuzeyinde, yaklaşık 5 bin 600 nüfuslu Surfside yerleşkesinde, 24 Haziran'da 13 katlı 270 dairelik "Champlain" adlı lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü.
Surfside bölge yetkilileri, bina yönetimi ile 2018'de yapılan yazışmalarda, 1981 yapımı binada büyük yapısal hasar bulunduğuna dikkati çekmiş, çatlayan kolonları ve ufalanmaya başlayan betonunda yaklaşık 9 milyon dolarlık tamirat gerektiğini bildirmişti.
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