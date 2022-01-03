Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz paylaştı! İlk yorum Pınar Altuğ'dan geldi

Seda Başbuğ, Zeynep Yılmaz ve Şeyma Subaşı ile evliliğinden 4 kız çocuk sahibi olan 51 yaşındaki Acun Ilıcalı, 17 yaşında tanıştığı Zeynep Yılmaz ile 10 yıllık beraberliğin ardından 2003'te nikah masasına oturdu. 2004 yılında Leyla, 2007 yılında ise Yasemin Ilıcalı dünyaya geldi ve çift, 2016 yılında yollarını ayırdı.
Medya önünde çok fazla yer almayan Yasemin Ilıcalı'yı annesi Instagram hesabından paylaştı.
Güzel bir genç kız olan ve annesini gölgede bırakan Yasemin'e ilk yorum ünlü oyuncu Pınar Altuğ'dan geldi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum