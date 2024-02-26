Acun Ilıcalı Ronaldinho'nun Survivor'a katılması için ne kadar ödedi? İşte iddia edilen tutar

Ronaldinho'nun Survivor'a katılması Türkiye'de olduğu kadar Brezilya'da da büyük ilgi gördü. Survivor'a katılan Ronaldinho'nun aldığı paraya dair iddialar da sosyal medyada gündeme geldi.
Acun Ilıcalı herkesi şaşırtan bir sürpriz yaparak Ronaldinho'nun konuk olacağını açıklamıştı. Dünyaca ünlü yıldız futbolu bırakmasından yıllar sonra da neredeyse yeteneğinden hiçbir şey kaybetmediğini yarışmaya katılaran herkese gösterdi.
Yerel basın, Acun Ilıcalı'nın programına katılan efsane futbolcu için şu yorumu yaptı:
"1 milyon dolarlık ödüllü rekabet ortamında Ronaldinho, futbol yeteneğinin yanı sıra diğer alanlarda da nasıl öne çıkacağını kanıtlayarak dikkatleri üzerine çekti.
Bu katılım sadece Brezilyalı hayranları değil, aynı zamanda uluslararası toplumun da ilgisini çekerek eski futbolcunun hâlâ dünya genelinde çok sevilen ve popüler bir figür olduğunu gösterdi.
Ronaldinho Gaúcho'nun "Survivor"daki varlığı, futbolun sadece saha içinde değil, aynı zamanda kültür ve eğlence dünyasında da tanınırlık kazanma yeteneğini bir kez daha kanıtlıyor."