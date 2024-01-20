Adı ünlü şef ile anıldı! Hadise 'Yoruldum' diyerek sessizliğini bozdu

Mehmet Dinçerler ile evliliğini noktalamasının ardından adı birçok ünlü isimle anılan Hadise'nin son olarak adı oyuncu Kerem Bürsin'le aşk dedikodularına karıştı. Kerem Bürsin'in ardından Hadise şimdi de ünlü şef Gürkan Topçu ile anılmaya başlandı.





AŞK İDDİALARINA YANIT GECİKMEDİ

Ünlü şarkıcı Hadise sonunda patladı ve hakkında çıkan aşk iddialarına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Güzel sanatçı, "Sanırım söylenmek ya da kızmak değil, doğru ifade etmem gerekiyorsa, sizlerle derleşmek istediğim bir konu var. Müzik kariyerim için dört elle çalışmaya başladığım zamanlar, tabii ki gündemde olmanın ve göz önünde olmanın heyecanını ve arzusunu çok yoğun hissediyordum. Ancak aynı zamanda bunun bedellerinin de olacağının farkındaydım." ifadelerini kullandı.

Hadise sözlerine şöyle devam etti: ''Son zamanlarda ise özellikle bakıyorum da; artık ben bile adımın anıldığı, aşk hikayelerimin yazılıp çizildiği kişileri takip edemez, sayamaz oldum.

Gerçekten bu durum, bir noktadan sonra inandırıcılığını kaybeder diye düşünüyordum, en azından böyle umuyorum ama bu durum ısrarla devam ediyor ve ben bu haberlerle baş başa kalmaktan oldukça yoruldum. Tüm bu kargaşanın içinde istesem de hayatıma kimseyi alamayacağım gibi hissediyorum nerdeyse.