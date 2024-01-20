MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Adı ünlü şef ile anıldı! Hadise 'Yoruldum' diyerek sessizliğini bozdu

Adı ünlü şef ile anıldı! Hadise 'Yoruldum' diyerek sessizliğini bozdu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
20.01.2024 07:48 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve iddialı tarzıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise'nin adı son olarak ünlü bir şef ile anıldı. Hadise sosyal medya hesabından, hakkında çıkan aşk dedikodularına yanıt verdi.

Mehmet Dinçerler ile evliliğini noktalamasının ardından adı birçok ünlü isimle anılan Hadise'nin son olarak adı oyuncu Kerem Bürsin'le aşk dedikodularına karıştı. Kerem Bürsin'in ardından Hadise şimdi de ünlü şef Gürkan Topçu ile anılmaya başlandı.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

AŞK İDDİALARINA YANIT GECİKMEDİ

Ünlü şarkıcı Hadise sonunda patladı ve hakkında çıkan aşk iddialarına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Güzel sanatçı, "Sanırım söylenmek ya da kızmak değil, doğru ifade etmem gerekiyorsa, sizlerle derleşmek istediğim bir konu var. Müzik kariyerim için dört elle çalışmaya başladığım zamanlar, tabii ki gündemde olmanın ve göz önünde olmanın heyecanını ve arzusunu çok yoğun hissediyordum. Ancak aynı zamanda bunun bedellerinin de olacağının farkındaydım." ifadelerini kullandı.

Hadise sözlerine şöyle devam etti: ''Son zamanlarda ise özellikle bakıyorum da; artık ben bile adımın anıldığı, aşk hikayelerimin yazılıp çizildiği kişileri takip edemez, sayamaz oldum.
Gerçekten bu durum, bir noktadan sonra inandırıcılığını kaybeder diye düşünüyordum, en azından böyle umuyorum ama bu durum ısrarla devam ediyor ve ben bu haberlerle baş başa kalmaktan oldukça yoruldum. Tüm bu kargaşanın içinde istesem de hayatıma kimseyi alamayacağım gibi hissediyorum nerdeyse.
Emin olun, o zaman geldiğinde hislerimi her zaman olduğu gibi özgürce ifade edeceğim.''
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Hadise hadise açıkgöz sosyal medya mehmet dinçer ünlü şarkıcı
En Çok Okunan Haberler
İnci Taneleri'nin 'Dilber'den yeni dans! Hazar Ergüçlü yine çok konuşuldu

İnci Taneleri'nin 'Dilber'den yeni dans! Hazar Ergüçlü yine çok konuşuldu

AK Parti İstanbul İlçe Belediye Başkan adayları belli oldu

AK Parti İstanbul İlçe Belediye Başkan adayları belli oldu

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri gündem oldu! "Bizi adeta uyutmuşlar kandırıldım"

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri gündem oldu! "Bizi adeta uyutmuşlar kandırıldım"

2 kız çocuğu evde ipe asılı halde ölü bulunmuştu! Bakanlık devreye girdi

2 kız çocuğu evde ipe asılı halde ölü bulunmuştu! Bakanlık devreye girdi

Bir Seçil Erzan vakası daha! 'Ponzi' yöntemiyle 100 milyon liralık vurgun!

Bir Seçil Erzan vakası daha! 'Ponzi' yöntemiyle 100 milyon liralık vurgun!

Bir haftalık tatil diye geldi... Ömür boyu tatile dönüştü

Bir haftalık tatil diye geldi... Ömür boyu tatile dönüştü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.