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Adriana Lima'dan olay poz! Sahilde çırılçıplak...

23.07.2021 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Brezilyalı süper yıldız, son karesiyle olay yarattı.

ADRIANA LIMA'DAN ÇIRILÇIPLAK PAYLAŞIM

Dünyaca ünlü model Adriana Lima, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla olay yarattı.
40 yaşındaki Brezilyalı model, çıplak poz verdi. İskelede ayın karşında fotoğraf çektiren Lima, kısa sürede gündem oldu.
Düzgün fiziğiyle dikkat çeken yıldız isim, "İki ay buluştuğunda" diye yazarak, ay emojisi koydu.
Kalp ve ateş emojisi yağan Lima'ya övgü mesajları yağdı.
Lima, bir dönem 1.5 yıldır birlikte olduğu Metin Hara'yla evliliğin eşiğinden dönmüştü.
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Anahtar Kelimeler:
Instagram
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