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  4. AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları kimler oldu? İşte adayların listesi

AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları kimler oldu? İşte adayların listesi

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
23.01.2024 23:43 | Son Güncelleme:
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AK Parti'de tüm gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak tanıtım toplantısına çevrildi. Toplantı öncesinde Ankara ilçe belediye başkan adaylarının listesi kulislere sızdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adaylarına İl Başkanı Hakan Han Özcan tarafından tebliğler yapıldı.

AK Parti 31 Mart yerel seçimleri için mesaisini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı programla birlikte AK Parti'nin Ankara ilçe belediye başkan adayları açıklanacak. AK Parti'nin Ankara'daki ilçe belediye başkan adaylarının isimleri de kulislerden sızdı.

Habertürk'te yer alan habere göre, ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek tören öncesi ise ilçelerdeki adaylara tebliğler yapıldı.

5 İLÇEDE MHP'YE DESTEK

Gölbaşı, Ayaş, Polatlı, Kalecik ve Etimesgut’ta Cumhur İttifakı MHP adayları ile seçime girecek.

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AK Parti’nin Ankara ilçe adayları şöyle belirlendi:

Yenimahalle: Abdulkadir Aydoğan

Sincan: Murat Ercan

Pursaklar: Ertuğrul Çetin

Nallıhan: İsmail Öntaş

Mamak: Asım Balcı

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Anahtar Kelimeler:
Yerel seçim ak parti
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