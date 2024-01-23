AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları kimler oldu? İşte adayların listesi

AK Parti 31 Mart yerel seçimleri için mesaisini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı programla birlikte AK Parti'nin Ankara ilçe belediye başkan adayları açıklanacak. AK Parti'nin Ankara'daki ilçe belediye başkan adaylarının isimleri de kulislerden sızdı.
Habertürk'te yer alan habere göre, ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek tören öncesi ise ilçelerdeki adaylara tebliğler yapıldı.
Gölbaşı, Ayaş, Polatlı, Kalecik ve Etimesgut’ta Cumhur İttifakı MHP adayları ile seçime girecek.
Yenimahalle: Abdulkadir Aydoğan
Sincan: Murat Ercan
Pursaklar: Ertuğrul Çetin
Nallıhan: İsmail Öntaş
Mamak: Asım Balcı