Akasya Durağı'nın 'Zeyno'su Sitare Akbaş yeni aşkıyla gündemde! Adı Murat Dalkılıç'la anılıyor

Sen Çal Kapımı dizisinde oynayan Sitare Akbaş'ın Murat Dalkılıç'la aşk yaşadığı iddia edilmişti. Aşk iddialarını yalanlayan ikili, bir eğlence mekanında sarmaş dolaş dans ederken yakalandı. Murat Dalkılıç eski sevgilisi Hande Erçel'in arkadaşı Sitare Akbaş'la sarmaş dolaş

SİTARE AKBAŞ MERAK KONUSU OLDU!

Bunun üzerine Murat Dalkılıç'ın eski sevgilisi Hande Erçel'in de arkadaşı olanb Sitare Akbaş merak konusu oldu.

Akasya Durağı dizisinde canlandırdığı Zeyno karakteriyle geniş kitlelerce tanınan genç oyuncu Sitare Akbaş, yeni aşkıyla sosyal medyanın gündeminde.

6 Ekim 1988 tarihinde dünyaya gelen Sitare Akbaş, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Kariyerine ilk adımı, Akasya Durağı dizisinde canlandırdığı Zeyno karakteriyle attı. Bu projenin ardından Fatmagül'ün Suçu Ne?, Dila Hanım, Emanet, Urfalıyam Ezelden ve Analar ve Anneler projelerinde rol aldı.