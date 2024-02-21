Aldatma sözleri sosyal medyada gündem oldu! "Erkekler beceriksiz olduğu için yakalanıyor, kadınlar kurnaz olduğu için yakalanmıyor"

Çağımızda ikili ilişkilerin en büyük düşmanı haline gelen aldatma konusunda yapılan bir konuşma sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Kadınların erkeklere kıyaslandığında daha fazla aldattıklarını belirten bir kadın, "Kadınlar bilinenin çok daha üstünde aldatıyorlar fakat yakalanmıyorlar. Günlük hayatımda yaptığım seanslarda bana itiraflarda bulunan hanımefendilerde evli olanlar da bekar olanlar da. İnsanların Türkiye'de ve dünyada zannettiğinin çok üzerinde hanımefendilerde aldatma oranı aslında çok yüksek. Erkekler beceriksiz olduğu için yakalanıyor, kadınlar kurnaz olduğu için yakalanmıyor. Böyle bir fark var." ifadelerini kullandı.
Toplumsal olarak erkeklere aldatma konusunda daha fazla yüklenildiğini dile getiren kadın, "Erkeklere aldatma konusuyla ilgili çok yükleniliyor fakat kadınlar zannedilenin çok üstünde aldatıyorlar. Yakalanmadıkları için ortaya çıkmıyor. Erkekler çocuksu olduğu için yüzlerine gözlerine bulaştırıyorlar. Kadınlar çok saman altından su yürütüyor" dedi.
Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü duruma tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Kadın ya da erkek fark etmez. Aldatmak her zaman kötüdür" yorumunu yaptı.
Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu olay kadın erkek işi değil karakter meselesi" yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Asla inanamıyorum buna" yorumunda bulundu.