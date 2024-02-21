Aldatma sözleri sosyal medyada gündem oldu! "Erkekler beceriksiz olduğu için yakalanıyor, kadınlar kurnaz olduğu için yakalanmıyor"

Çağımızda ikili ilişkilerin en büyük düşmanı haline gelen aldatma konusunda yapılan bir konuşma sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Kadınların erkeklere kıyaslandığında daha fazla aldattıklarını belirten bir kadın, "Kadınlar bilinenin çok daha üstünde aldatıyorlar fakat yakalanmıyorlar. Günlük hayatımda yaptığım seanslarda bana itiraflarda bulunan hanımefendilerde evli olanlar da bekar olanlar da. İnsanların Türkiye'de ve dünyada zannettiğinin çok üzerinde hanımefendilerde aldatma oranı aslında çok yüksek. Erkekler beceriksiz olduğu için yakalanıyor, kadınlar kurnaz olduğu için yakalanmıyor. Böyle bir fark var." ifadelerini kullandı.