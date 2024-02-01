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    4. Japon sosyal medya fenomeninin restorandaki hareketi viral oldu! Sadece 4 saniyelik görüntü milyonlarca izlenmeye ulaştı

    Japon sosyal medya fenomeninin restorandaki hareketi viral oldu! Sadece 4 saniyelik görüntü milyonlarca izlenmeye ulaştı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    01.02.2024 13:40 | Son Güncelleme:
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    Japon YouTuber Macca'nın Tayvan'da bir restoranda yemek yerken bluzunu yukarı kaldırarak göğüslerini gösterdiği yaklaşık 4 saniyelik bir video kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı. Fenomen ismin restoranda bulunan diğer müşterilere aldırış etmeden yaptığı hareketi sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.

    Japon YouTuber Macca'nın son paylaşımı hem Tayvan'da hem de Japonya'da ses getirmeyi başardı. Tayvan'daki bir restoranda yemek yediği sırada çekilen 4 saniyelik bir videosunu sosyal medya hesabından paylaşan fenomen beğeni topladı. Görüntüler 3 günde 800 bini aşan izlenmeye ulaştı.

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    Görüntülerde Macca'nın bir yemek masasında oturarak bluzunu iki eliyle yukarı doğru kaldırdığı görüldü. O sırada restoranda bulunanlar da o anları büyük bir şaşkınlıkla takip etti.

    Görüntülere sosyal medya kullanıcılarından tepkiler gecikmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı o anlara, "Lütfen yurt dışındayken Japonya'yı utandıracak bir şey yapmayın" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Hiç ilginç değil" yorumunu ekledi.

    Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Bunu yapmak doğru mu? Kamuya açık ahlaksızlıktan dolayı tutuklanmadınız mı?" yorumunu yaptı.

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    sosyal medya Japonya Tayland fenomen
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