Japon sosyal medya fenomeninin restorandaki hareketi viral oldu! Sadece 4 saniyelik görüntü milyonlarca izlenmeye ulaştı

Görüntülere sosyal medya kullanıcılarından tepkiler gecikmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı o anlara, "Lütfen yurt dışındayken Japonya'yı utandıracak bir şey yapmayın" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Hiç ilginç değil" yorumunu ekledi.