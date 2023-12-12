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    4. Müstehcen içerikleri nedeniyle açığa alınan öğretmen son pozuyla da olay oldu! Mağazada üstsüz poz verince sosyal medyanın gündemine yerleşti

    Müstehcen içerikleri nedeniyle açığa alınan öğretmen son pozuyla da olay oldu! Mağazada üstsüz poz verince sosyal medyanın gündemine yerleşti

    12.12.2023 07:54 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan yaptığı müstehcen içerikli paylaşımlarının veliler tarafından fark edilerek şikayet edilmesi üzerine açığa alınan öğretmen Megan Gaither, bir mağazanın soyunma kabininden müstehcen bir video yayınlayarak herkese meydan okudu. Sosyal medyadan yaptığı içeriklerini savunan eski öğretmen bir kez daha gündeme geldi.

    Amerika Birleşik Devletleri'nde Missouri eyaletinde öğretmenlik yapan Megan Gaither isimli bir kadın sosyal medyadan yaptığı müstehcen içerikli paylaşımları nedeniyle görevinden uzaklaştırıldı. Yakın bir zamanda bir öğrencisinin odasının kapısına "Senin sırrını biliyorum" notunu eklemesi üzerine veliler öğretmen hakkında şikayette bulundu. Velilerin şikayeti üzerine okul yönetimi Gaither'in görevini askıya aldı.

    SON PAYLAŞIMI OLAY OLDU

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    Görevinden uzaklaştırılmasından sonra durumu lehine çevirmek istediğini dile getiren Gaither paylaşımlarının sayısını arttı. Son paylaşımında bir mağazanın soyunma kabininde üstsüz bir şekilde poz verdi.

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    Öğretmenlikten uzaklaştırılmadan önce savunmasına başvurulan Gaither, okul gelirlerini desteklemek için ek iş olması amacıyla paylaşımlar yaptığını kabul etti. Eski öğretmen yeni fenomen Gaither, "Çok çabuk karar verdim. Hakkımda yanlış hikaye yayınlamalarına izin mi vereceğim, yoksa hikayemi mi anlatacağım? Seçenekleri tarttım ve hikayemi anlatmanın daha iyi bir seçenek olduğunu düşündüm" dedi.

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