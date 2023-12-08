'Allah daha çok versin' tepkisi... OnlyFans yayıncısı Merve Taşkın'dan ortalığı karıştıran sözler: '100 bin dolar kazanıyorum ama yetmiyor hedefim 1 milyon dolar'

Cüneyt Özdemir Youtube kanalında Kenan Taş'ın konuğu olan Merve Taşkın, müstehcenlik davasından aylık kazancına Türkiye'yi terk etmesinden 100 bin dolar polemiğine birçok konuda açıklamalarda bulundu. Merve Taşkın, Gizem Bağdaçiçek'e de destek çıktı.
İşte o röportajın satır başları...
Türkiye'den kaçmadığını ifade eden fenomen 'Ben kendimi içerik üreticisi olarak tanımlıyorum. Kendi hayatını paylaşmayı seven bir insanım. Benim hayatım bazı insanlara belki deli dolu ve çılgın geliyor ama kendi hayatımı paylaşıyorum bu da dikkat çekiyor" dedi.
Merve Taşkın devamında ise "Instagram'da kendi hayatımı paylaşıyorum ülke ülke geziyorum. Fikirlerimi paylaşıyorum. Giyim tarzım ve yaşam stilim insanlara absürd geliyor olabilir. OnlyFans içerik üreticisiyim burada da fikirlerim farklı geliyor olabilir. Bunları paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.
Aylık kazancıyla da çok konuşulan fenomen "Ayda 100 bin dolar kazanıyorum ama niyetim daha fazla kazanmak. 100 bin dolar bana yetmiyor daha fazla kazanmak istiyorum. Yaşam tarzıma göre 100 bin dolar bana yetmiyor niyetim 1 milyon dolar kazanmak" diyerek şoke etti.
Bu cümle sonrasında araya giren Kenan Taş, 'İnşallah inşallah Merve Hanım. Allah daha çok versin' ifadelerini kullandı.
Taşkın ise devamında "Bana açılan dava 2 duruşma şeklinde oldu. Birincisinde karar açıklanmadı, benim davalarımda çok hızlı sonuçlar geliyor. Müstehcenlik davam beraatla sonuçlandı. Avukatım da Feyyaz Altundu. Birlikte beraat aldık" dedi.
Merve Taşkın konuşmasına şöyle devam etti:
Türkiye'den taşındım ama bir yerde sabit durmayı sevmiyorum. Şimdi Bali'deyim önümüzdeki ay Meksika'da olabilirim. Yazın yine Türkiye'ye gelebilirim tatile. Sosyal medya linçlerinden dolayı taşınma sürecim hızlandı. Gizem Bağdaçiçek'in gözaltına alınmasına da üzüldüm. Ters kelepçe detayı da hoş değil. Özellikle polis memurunun Gizem'in kafasına bastırması kötü bir görüntü oldu.'