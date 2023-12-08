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  4. 'Allah daha çok versin' tepkisi... OnlyFans yayıncısı Merve Taşkın'dan ortalığı karıştıran sözler: '100 bin dolar kazanıyorum ama yetmiyor hedefim 1 milyon dolar'

'Allah daha çok versin' tepkisi... OnlyFans yayıncısı Merve Taşkın'dan ortalığı karıştıran sözler: '100 bin dolar kazanıyorum ama yetmiyor hedefim 1 milyon dolar'

08.12.2023 15:27 | Son Güncelleme:
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Sosyal medya fenomeni ve OnlyFans yayıncısı Gizem Bağdaçiçek'in ters kelepçeyle gözaltına alınması sonrasında gözler diğer yayıncı Merve Taşkın'a çevrilmişti. Merve Taşkın, Gizem Bağdaçiçek'in gözaltına alınması hakkında konuşurken aylık kazancına da vurgu yaptı. Aylık 100 bin dolar kazandığını söyleyen Merve Taşkın, bu paranın kendisine yetmediğini söyledi!

Cüneyt Özdemir Youtube kanalında Kenan Taş'ın konuğu olan Merve Taşkın, müstehcenlik davasından aylık kazancına Türkiye'yi terk etmesinden 100 bin dolar polemiğine birçok konuda açıklamalarda bulundu. Merve Taşkın, Gizem Bağdaçiçek'e de destek çıktı.

İşte o röportajın satır başları...


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'GİYİM TARZIM VE AÇIK GİYİNMEM İNSANLARA ABSÜRD GELİYOR'

Türkiye'den kaçmadığını ifade eden fenomen 'Ben kendimi içerik üreticisi olarak tanımlıyorum. Kendi hayatını paylaşmayı seven bir insanım. Benim hayatım bazı insanlara belki deli dolu ve çılgın geliyor ama kendi hayatımı paylaşıyorum bu da dikkat çekiyor" dedi.

Merve Taşkın devamında ise "Instagram'da kendi hayatımı paylaşıyorum ülke ülke geziyorum. Fikirlerimi paylaşıyorum. Giyim tarzım ve yaşam stilim insanlara absürd geliyor olabilir. OnlyFans içerik üreticisiyim burada da fikirlerim farklı geliyor olabilir. Bunları paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.

100 BİN DOLAR YETMİYOR! 'HEDEFİM 1 MİLYON DOLAR'

100 BİN DOLAR YETMİYOR! 'HEDEFİM 1 MİLYON DOLAR'

Aylık kazancıyla da çok konuşulan fenomen "Ayda 100 bin dolar kazanıyorum ama niyetim daha fazla kazanmak. 100 bin dolar bana yetmiyor daha fazla kazanmak istiyorum. Yaşam tarzıma göre 100 bin dolar bana yetmiyor niyetim 1 milyon dolar kazanmak" diyerek şoke etti.

'ALLAH DAHA ÇOK VERSİN MERVE HANIM'

'ALLAH DAHA ÇOK VERSİN MERVE HANIM'

Bu cümle sonrasında araya giren Kenan Taş, 'İnşallah inşallah Merve Hanım. Allah daha çok versin' ifadelerini kullandı.

Taşkın ise devamında "Bana açılan dava 2 duruşma şeklinde oldu. Birincisinde karar açıklanmadı, benim davalarımda çok hızlı sonuçlar geliyor. Müstehcenlik davam beraatla sonuçlandı. Avukatım da Feyyaz Altundu. Birlikte beraat aldık" dedi.

'ŞİMDİ BALİ'DEYİM SENEYE İNGİLTERE'DE OLABİLİRİM'

'ŞİMDİ BALİ'DEYİM SENEYE İNGİLTERE'DE OLABİLİRİM'

Merve Taşkın konuşmasına şöyle devam etti:

Türkiye'den taşındım ama bir yerde sabit durmayı sevmiyorum. Şimdi Bali'deyim önümüzdeki ay Meksika'da olabilirim. Yazın yine Türkiye'ye gelebilirim tatile. Sosyal medya linçlerinden dolayı taşınma sürecim hızlandı. Gizem Bağdaçiçek'in gözaltına alınmasına da üzüldüm. Ters kelepçe detayı da hoş değil. Özellikle polis memurunun Gizem'in kafasına bastırması kötü bir görüntü oldu.'

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Anahtar Kelimeler:
Merve Taşkın OnlyFans sosyal medya söyledi
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