Amber Turner minik bikinisiyle Ege kıyılarında

İngiltere'nin çok izlenen reality şovu The Only Way Is Essex'in yıldızı Amber Turner, yaz güneşinin tadını çıkarmak için soluğu Yunanistan'da aldı.

Mikonos tatili sırasında batik desenli bikinisiyle güneşin tadını çıkaran ünlü isim kusursuz güzelliği ile kendisine hayran bıraktı.

Ünlü şov yıldızı 2017'de , özgüvenini artırmak için bir meme estetiği için Türkiye'ye gelmişti.