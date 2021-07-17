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Amber Turner minik bikinisiyle Ege kıyılarında

17.07.2021 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü TV yıldızı Amber Turner, Yunanistan'da yazın ve güneşin tadını çıkardı. Amber Turner, Mikonos'ta deniz kenarında batik desenli bikinisiyle kusursuz bir görünüm çizdi.

İngiltere'nin çok izlenen reality şovu The Only Way Is Essex'in yıldızı Amber Turner, yaz güneşinin tadını çıkarmak için soluğu Yunanistan'da aldı.

AMBER TURNER EGE SULARINDA

Mikonos tatili sırasında batik desenli bikinisiyle güneşin tadını çıkaran ünlü isim kusursuz güzelliği ile kendisine hayran bıraktı.
27 yaşındaki ünlü isim dalgaları arkasına alarak objektiflere birbirinden iddialı pozlar verdi.
Ünlü şov yıldızı 2017'de , özgüvenini artırmak için bir meme estetiği için Türkiye'ye gelmişti.
Ünlü isim ayrıca Türkiye'de 3 boyutlu ameliyatsız popo kaldırma işlemi de yaptırdı.
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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan
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