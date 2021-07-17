Amber Turner minik bikinisiyle Ege kıyılarında

İngiltere'nin çok izlenen reality şovu The Only Way Is Essex'in yıldızı Amber Turner, yaz güneşinin tadını çıkarmak için soluğu Yunanistan'da aldı.
AMBER TURNER EGE SULARINDA
Mikonos tatili sırasında batik desenli bikinisiyle güneşin tadını çıkaran ünlü isim kusursuz güzelliği ile kendisine hayran bıraktı.
27 yaşındaki ünlü isim dalgaları arkasına alarak objektiflere birbirinden iddialı pozlar verdi.
Ünlü şov yıldızı 2017'de , özgüvenini artırmak için bir meme estetiği için Türkiye'ye gelmişti.
Ünlü isim ayrıca Türkiye'de 3 boyutlu ameliyatsız popo kaldırma işlemi de yaptırdı.
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