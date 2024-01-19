Amerikalı ünlü şarkıcı aynı anda hamile kalan 5 sevgilisi için ortak parti düzenledi! "Kardeş eşler olduk"

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaleti ilginç bir bebek partisine sahne oldu. New York'lu müzisyen Zeddy Will aynı anda hamile kalan beş sevgilisi için "Hoş geldin küçük Zeddy Wills 1-5" konseptli bir parti düzenledi. Partinin detayları anne adaylarından biri olan Lizzy Ashliegh tarafından "Sanırım artık kardeş eşler olduk" notuyla paylaşıldı.
Ashleigh kendisi dışındaki Bonnie B, Kay Merie, Jylene Vila ve Iyanla Kalifa Galletti isimli dört annenin de birbirlerini kabul ettiklerini çünkü çocuklarının mutlu bir ortamda büyümesini istediklerini söyledi.
Anne adayları ise partide, "Güzel ailemize bakın! Bebek babamızı seviyoruz. Bebeklerimizin hayatlarını mahvetmeyeceğiz. Ailelerimiz bunu kabul etti" dedi.