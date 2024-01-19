Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Amerikalı ünlü şarkıcı aynı anda hamile kalan 5 sevgilisi için ortak parti düzenledi! "Kardeş eşler olduk"

    Amerikalı ünlü şarkıcı aynı anda hamile kalan 5 sevgilisi için ortak parti düzenledi! "Kardeş eşler olduk"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    19.01.2024 07:45 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    New York'lu müzisyen Zeddy Will aynı anda hamile kalan beş sevgilisi için ortak bebek partisi düzenleyince sosyal medyanın gündemine yerleşti. Anne adayları ve Will parti boyunca birlikte poz verdi, dans ederek eğlendi. Görüntüler Will'in sevgililerinden biri olan Lizzy Ashliegh tarafından paylaşıldı.

    Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaleti ilginç bir bebek partisine sahne oldu. New York'lu müzisyen Zeddy Will aynı anda hamile kalan beş sevgilisi için "Hoş geldin küçük Zeddy Wills 1-5" konseptli bir parti düzenledi. Partinin detayları anne adaylarından biri olan Lizzy Ashliegh tarafından "Sanırım artık kardeş eşler olduk" notuyla paylaşıldı.

    Kesfet

    Ashleigh kendisi dışındaki Bonnie B, Kay Merie, Jylene Vila ve Iyanla Kalifa Galletti isimli dört annenin de birbirlerini kabul ettiklerini çünkü çocuklarının mutlu bir ortamda büyümesini istediklerini söyledi.

    Anne adayları ise partide, "Güzel ailemize bakın! Bebek babamızı seviyoruz. Bebeklerimizin hayatlarını mahvetmeyeceğiz. Ailelerimiz bunu kabul etti" dedi.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    Şarkıcı Amerika New York hamile
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı! İlk sözleri "İstikbal göklerdedir" oldu

    Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı! İlk sözleri "İstikbal göklerdedir" oldu

    Kimi dua etti, kimi çığlık attı! "Ellerini değil ayaklarını öpüyorum"

    Kimi dua etti, kimi çığlık attı! "Ellerini değil ayaklarını öpüyorum"

    Kuzey Kore iki genci böyle cezalandırdı! Her şey halkın gözleri önünde oldu, cezanın sebebi şoke etti

    Kuzey Kore iki genci böyle cezalandırdı! Her şey halkın gözleri önünde oldu, cezanın sebebi şoke etti

    Ünlü şarkıcının 5 sevgilisi aynı anda hamile

    Ünlü şarkıcının 5 sevgilisi aynı anda hamile

    Türkiye'nin ilk AVM'siydi! Son hali sosyal medyada gündem oldu

    Türkiye'nin ilk AVM'siydi! Son hali sosyal medyada gündem oldu

    Gömleğinin içine hiçbir şey giymedi! "Beyaz don moda mı?"

    Gömleğinin içine hiçbir şey giymedi! "Beyaz don moda mı?"

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

    Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Minimal tasarımıyla vazgeçilmeziniz olacak! Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

    Minimal tasarımıyla vazgeçilmeziniz olacak! Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.