Amerikalı ünlü şarkıcı aynı anda hamile kalan 5 sevgilisi için ortak parti düzenledi! "Kardeş eşler olduk"

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaleti ilginç bir bebek partisine sahne oldu. New York'lu müzisyen Zeddy Will aynı anda hamile kalan beş sevgilisi için "Hoş geldin küçük Zeddy Wills 1-5" konseptli bir parti düzenledi. Partinin detayları anne adaylarından biri olan Lizzy Ashliegh tarafından "Sanırım artık kardeş eşler olduk" notuyla paylaşıldı.