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  4. Aşk-ı Memnu dizisinin Beşir’i Baran Akbulut ekranlara dönüyor

Aşk-ı Memnu dizisinin Beşir’i Baran Akbulut ekranlara dönüyor

03.09.2021 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Televizyon tarihinin unutulmaz dizilerinden biri olan Aşk-ı Memnu’da canlandırdığı Beşir karakteriyle hafızalara kazınan Baran Akbulut, 3 yıl aradan sonra yeni bir diziyle ekrana dönmeye hazırlanıyor.

2008 yılında izleyicileri ekrana kilitleyen, tekrarları bile ilgiyle izlenmeye devam eden Aşk-ı Memnu dizisinin unutulmaz karakterlerinden Beşir’i canlandıran Baran Akbulut, yeni bir diziyle ekrana dönmeye hazırlanıyor.

İmaj değişikliğiyle herkesi şaşırtan 37 yaşındaki oyuncu, Aşk-ı Memnu dizisinde hizmet ettiği yalıdaki ailenin biricik kızı Nihal’e umutsuzca aşık olan, bu uğurda hayatını kaybeden Beşir’i canlandırmıştı.

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Bu rolüyle herkesin hafızasında yer etmeyi başaran Baran Akbulut ardından Behzat Ç., Son, Yedi Güzel Adam, Yunus Emre Aşkın Yolculuğu, Aşk ve Mavi dizilerinde rol aldı. Yetenekli oyuncu en son 2019 yılında rol aldığı Kuzgun dizisinden sonra bir daha dizilerde görünmedi.

BARAN AKBULUT 3 YIL SONRA GERİ DÖNÜYOR

Baran Akbulut yaklaşık üç yıl ara verdiği dizi dünyasına çok iddialı bir projeyle geri dönmeye hazırlanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Akbulut, önümüzdeki günlerde Show TV’de yayınlanacak Aziz dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu.

Murat Yıldırım ve Damla Sönmez’in başrollerinde yer aldığı proje bir dönem dizisi olacak. Antakya’da yapılacak çekimler 6 Eylül’de başlayacak.

AZİZ DİZİSİ HAKKINDA

1930’lu yıllara izleyicileri götürecek olan Aziz, bir Fransız askerin ölümünden sorumlu olan Aziz Payidar’ın aşkını bırakması ve yıllar sonra geri döndüğünde bambaşka bir ortam bulmasını anlatıyor.

Aziz dizisinin oyuncu kadrosunda ayrıca Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Meral Çetinkaya, Güven Murat Akpınar, Ayten Soykök, Eren Hacısalihoğlu ve Yılmaz Bayraktar gibi önemli isimler yer alıyor.

Ünlü isimlerin zaman içindeki değişimi şaşırtıyor

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Anahtar Kelimeler:
Baran Akbulut
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