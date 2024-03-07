Astrolog Dinçer Güner "Önümüzdeki 4 güne dikkat" diyerek korkuttu: Depremler söz konusu olabilir

Geçtiğimiz günler saat vererek dikkat çeken ve herkese alarm kurduran Dinçer Güner son paylaşımıyla korkuttu.
Ünlü astrolog Dinçer Güner "Önümüzdeki 4 güne dikkat" diyerek uyarılarda bulundu. "Mars ile Uranüs arasında kare açı oluşacak. Etki süresi 4 gün" diyen ünlü astrolog "Bizi kısıtlayan koşullardan kurtulabileceğimiz zamanlar ama bu kurtulma süreci oldukça stresli ve yıkıcı olabilir. Bu aralar otorite ile ilişkileri dikkatli bir yerden yönetmekte fayda var, isyan edebileceğimiz bir çok koşulla karşılaşabiliriz" dedi.
Astrolog Dinçer Güner sözleriyle takipçilerini korkuttu. Güner şu ifadeleri kullandı:
"2 adım sonrasını hesaplamadan, dangıl dungul hareket etme hali ciddi zararla sonuçlanabilir. Oldukça dengesiz ve istikrarsız bir enerjidir bu. Sürpriz kazalar, sakarlıklar, dengesizlikler söz konusu olabilir. Trafikte ekstra dikkatli olmakta fayda var. Teknolojik sorunlar meydana gelebilir.
Hayati tehlike içeren eylemlerde de uzak durmakta fayda var. Özellikle değişiklik yapma veya yeni bir şeyler deneme arzusunu çok güçkü hissedebiliriz. Bu süreçte bazen gereğinden fazla risk alabiliriz ama bu bizi zarara uğratabilir. Bireysel özgürlüğümüzü kısıtlandığını hissettiğimiz durumlara karşı bir isyan duygusu geliştirebiliriz. "Kırılma noktası"na ulaşan durumlar yaşanabilir; uzun süredir devam eden sorunlar birdenbire patlak verebilir.
Çevremizde haksızlığa uğrayan birini gördüğümüz anda tepkimizi ortaya koyacağızdır. Ani patlamalar, öfke nöbetleri veya sinirli davranışlar sergileme eğilimimiz artabilir.
Grevler, isyanlar, uçak ve hava yolları ile ilgili stresli durumlar, kazalar, patlamalar, yangınlar, saldırılar söz konusu olabilir. Depremler söz konusu olabilir."