Astrolog Dinçer Güner "Önümüzdeki 4 güne dikkat" diyerek korkuttu: Depremler söz konusu olabilir

Hayati tehlike içeren eylemlerde de uzak durmakta fayda var. Özellikle değişiklik yapma veya yeni bir şeyler deneme arzusunu çok güçkü hissedebiliriz. Bu süreçte bazen gereğinden fazla risk alabiliriz ama bu bizi zarara uğratabilir. Bireysel özgürlüğümüzü kısıtlandığını hissettiğimiz durumlara karşı bir isyan duygusu geliştirebiliriz. "Kırılma noktası"na ulaşan durumlar yaşanabilir; uzun süredir devam eden sorunlar birdenbire patlak verebilir.