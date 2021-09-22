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Ateşli pozlarıyla tarihe geçen güzel modelden çıplak poz!

22.09.2021 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sports Illustrated Swimsuit dergisi için poz veren ilk Polinezyalı model olarak tarihe geçen ünlü model Velonica Pome'e, cesur pozlarıyla ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor.

31 yaşındaki ünlü model Veronica Pome'e, 2019 yılında Sports Illustrated Swimsuit dergisi için kamera karşısına geçen ilk Polinezyalı model olmanın sevincini yaşamıştı. Ashley Graham'dan sonra, Sports Illustrated Swimsuit dergisinde poz veren ikinci büyük beden model olan Pome'e, Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarla yürek hoplatıyor:

İŞTE VERONİCA POME'E'NİN ATEŞLİ POZLARI:

Polinezyalı model Veronica Pome'e, Sport Illustrated dergisi için poz vererek adını tüm dünyaya duyurmuştu.
Dergiye poz veren ilk Polinezyalı model olmanın gururunu yaşayan Pome'e, ''Kusurlarım, beni güçlendiriyor'' demişti.
Büyük beden model, Instagram hesabından paylaştığı cesur karelerle dikkatleri üzerine çekiyor.
Sosyal medyada epey aktif olan Pome'e'un, Instagram'da 50 bini aşkın takipçisi bulunuyor.
Büyük beden model, küçük bir ada ülkesi olan Polinezya'yı, tüm dünyaya tanıtmak için ünlü dergiye başvurmuş ve seçilmişti.
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