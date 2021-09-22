Ateşli pozlarıyla tarihe geçen güzel modelden çıplak poz!

31 yaşındaki ünlü model Veronica Pome'e, 2019 yılında Sports Illustrated Swimsuit dergisi için kamera karşısına geçen ilk Polinezyalı model olmanın sevincini yaşamıştı. Ashley Graham'dan sonra, Sports Illustrated Swimsuit dergisinde poz veren ikinci büyük beden model olan Pome'e, Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarla yürek hoplatıyor:

Polinezyalı model Veronica Pome'e, Sport Illustrated dergisi için poz vererek adını tüm dünyaya duyurmuştu.

Büyük beden model, küçük bir ada ülkesi olan Polinezya'yı, tüm dünyaya tanıtmak için ünlü dergiye başvurmuş ve seçilmişti.