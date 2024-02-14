Aylar önce resmen eliyle göstermiş! Erzincan'daki maden ocağındaki toprak kayması sonrası Övgün Ahmet Ercan'ın paylaşımı gündem oldu... Bizzat uyarmış!

Erzincan'da Anagold Madencilik tarafından işletilen altın madenindeki toprak kayması sonrası 9 işçi toprak altında kaldı. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları saatlerdir sürerken, Prof. Övgün Ahmet Ercan'ın aylar önce yaptığı uyarı ortaya çıktı. Kasım ayında bölgeye giden ve kaymanın olduğu yeri adeta aylar öncesinden işaret ederek uyaran Övgün'ün yaptığı paylaşım gündem oldu.



