Aylar önce resmen eliyle göstermiş! Erzincan'daki maden ocağındaki toprak kayması sonrası Övgün Ahmet Ercan'ın paylaşımı gündem oldu... Bizzat uyarmış!

Erzincan'da Anagold Madencilik tarafından işletilen altın madenindeki toprak kayması sonrası 9 işçi toprak altında kaldı. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları saatlerdir sürerken, Prof. Övgün Ahmet Ercan'ın aylar önce yaptığı uyarı ortaya çıktı. Kasım ayında bölgeye giden ve kaymanın olduğu yeri adeta aylar öncesinden işaret ederek uyaran Övgün'ün yaptığı paylaşım gündem oldu.
Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan ve Anagold Madencilik şirketi tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni'nde dün toprak kayması meydana geldi. Büyük bir alanda meydana gelen toprak kayması sonucu bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, duruma ilişkin yaptığı açıklamada 9 işçinin toprak altında kaldığını duyurdu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, toprak kayması hakkında İliç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını ve bu görev için 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini belirtti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin olarak bazı il AFAD ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini bleirtirken, arama kurtarma çalışmaları saatlerdir devam ediyor.
Türkiye, bölgeden gelecek güzel habereleri beklerken; Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın aylar öncesinde yakalaşan tehlikeye karşı uyardığı ortaya çıktı.