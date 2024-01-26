Demi Rose kişisel gelişim tavsiyesi verdi! Sosyal medyadan beğeni yağdı... "Dünyayı aydınlatan senin ışığındır"

Paylaştığı her fotoğraf olay olan İngiliz model Demi Rose sosyal medyada dünya geneline yayılan 20 milyonu aşkın takipçiye sahip. Fenomen isim sıklıkla cesur paylaşımlar yapmasıyla ünlenirken bu kez hayranlarına bambaşka bir yönünü gösterdi.

Deniz kıyısında file detaylardan oluşan pareosuyla poz veren Rose gönderisine, "Hala bilmiyor musun? Dünyayı aydınlatan senin ışığındır" notunu ekleyerek kişisel gelişim tavsiyesinde bulundu. Fenomen ismin pozu kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Tüm ışıklar sende toplamış" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten ilham vericisin" yorumunu yaptı.







