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    4. Demi Rose kişisel gelişim tavsiyesi verdi! Sosyal medyadan beğeni yağdı... "Dünyayı aydınlatan senin ışığındır"

    Demi Rose kişisel gelişim tavsiyesi verdi! Sosyal medyadan beğeni yağdı... "Dünyayı aydınlatan senin ışığındır"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    26.01.2024 15:21 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren model ve fenomen Demi Rose bu kez kişisel gelişim tavsiyesi verdiği pozuyla sosyal medyayı salladı. File detaylardan oluşan pareosuyla poz veren Rose hayranları için bir kişisel gelişim tavsiyesi vermeyi ihmal etmedi. Fenomen ismin hem tavsiyesi hem de pozu olay oldu.

    Paylaştığı her fotoğraf olay olan İngiliz model Demi Rose sosyal medyada dünya geneline yayılan 20 milyonu aşkın takipçiye sahip. Fenomen isim sıklıkla cesur paylaşımlar yapmasıyla ünlenirken bu kez hayranlarına bambaşka bir yönünü gösterdi.

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    Deniz kıyısında file detaylardan oluşan pareosuyla poz veren Rose gönderisine, "Hala bilmiyor musun? Dünyayı aydınlatan senin ışığındır" notunu ekleyerek kişisel gelişim tavsiyesinde bulundu. Fenomen ismin pozu kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Tüm ışıklar sende toplamış" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten ilham vericisin" yorumunu yaptı.

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    Demi Rose
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