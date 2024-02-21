Bahar dizisiyle ekrana dönen Demet Evgar sosyal medyayı salladı! "Efsanesin ez geç aşkım"

Anne olduktan sonra kısa bir süre ekranlardan uzak kalan Demet Evgar^'ın dönüşü muhteşem oldu. Bahar dizisinin başrolünde yer alan Demet Evgar, Bahar karakterini canlandırıyor.
Bahar karakteri yıllar tıp fakültesinden mezun olmuş ama yıllardır doktorluk yapmıyor ve kendisini ailesine adamış bir karakter. Karaciğer ameliyat sonrasında Bahar, doktorluğa dönmek istiyor.
Bahar dizisinin Bahar'ı Demet Evgar hem annesine hem de eşine rağmen hayatta ve ayakta durmak için mücadele ediyor.
Başarılı oyunculuğuyla sosyal medyayı sallayan Demet Evgar'a binlerce yorum yağdı. "Vasat oyunculardan sıkılmıştık", "Muhteşemsin", "Ben Demet Evgar kadınıyım" yorumları yağdı. İşte o paylaşımlar...
Bahar'ın kadrosunda Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel gibi isimler yer alıyor.
Bahar (Demet Evgar), ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan ‘kusursuz' görünen ailesinin özellikle de eşi Timur’un (Mehmet Yılmaz Ak) başka bir yüzüyle karşılaşacak. Bahar’ın ani hastalığı ile ailedeki tüm dinamikler değişecek. Bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy), her anlamda Timur’un rakibi olacak. Bahar’ın hayatını yeniden inşa etmesi ise çoğu zaman trajikomik hikayelerle izleyiciye umut aşılayacak.