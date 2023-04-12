'Barbie' akımına uydu ama nasıl? Deniz Seki gençlik halini paylaşınca...

Geçtiğimiz aylarda Manisa'da konser veren ve gecenin fotoğraflarını Instagram sayfasından takipçileriyle paylaşan Deniz Seki'nin ardından Manisa Belediyesi de konserin görüntülerini yayınlamıştı.

İki aynı fotoğraf arasındaki fark yüzünden dalga konusu olan Deniz Seki sık sık yaptığı photoshoplarla dikkat çekiyor.

Kilo alıp vermesi ve yüzüne estetik yaptırması yüzünden sık sık değişimi gündem olan Deniz Seki son olarak 'Barbie' akımına uydu.

52 yaşındaki Deniz Seki gençlik yıllarından karesi ile katıldığı Barbie akımı ile sosyal medyayı salladı. Seki, yorum ve beğeni yağan paylaşımına "Bir Barbie de biz olalım ama değil mi?" yazdı.