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  4. 'Barbie' akımına uydu ama nasıl? Deniz Seki gençlik halini paylaşınca...

'Barbie' akımına uydu ama nasıl? Deniz Seki gençlik halini paylaşınca...

12.04.2023 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aldığı kilolar sonrası zayıflayarak gündeme gelen ve sosyal medyada yaptığı photoshoplarla adından söz ettiren Deniz Seki de Barbie akımına uydu. Ancak Seki'nin gençlik yıllarına ait bir pozunu paylaşması gözlerden kaçmadı.

Geçtiğimiz aylarda Manisa'da konser veren ve gecenin fotoğraflarını Instagram sayfasından takipçileriyle paylaşan Deniz Seki'nin ardından Manisa Belediyesi de konserin görüntülerini yayınlamıştı.

İki aynı fotoğraf arasındaki fark yüzünden dalga konusu olan Deniz Seki sık sık yaptığı photoshoplarla dikkat çekiyor.

Ekran Alıntısı

Kilo alıp vermesi ve yüzüne estetik yaptırması yüzünden sık sık değişimi gündem olan Deniz Seki son olarak 'Barbie' akımına uydu.

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52 yaşındaki Deniz Seki gençlik yıllarından karesi ile katıldığı Barbie akımı ile sosyal medyayı salladı. Seki, yorum ve beğeni yağan paylaşımına "Bir Barbie de biz olalım ama değil mi?" yazdı.

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ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Deniz Seki yaşında ele

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