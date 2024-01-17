'Barbie tarikatı' çökertildi! Güzelleşmek için öyle şeyler yapıyorlardı ki... Cıva üzerinde nefes almaktan vajina küçültme uygulamalarına kadar

Bazı yorumcular onun açıklamasına ikna olmadı ve bunun yerine fenomenin insanları zehirlediğinin farkında olduğuna inanıyor. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İnsanları zehirlediğinizi ve onları dolandırarak paralarını çaldığınızı bile bile geceleri nasıl uyuyorsunuz?" yorumunu yaptı.