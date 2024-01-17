'Barbie tarikatı' çökertildi! Güzelleşmek için öyle şeyler yapıyorlardı ki... Cıva üzerinde nefes almaktan vajina küçültme uygulamalarına kadar

Estetik ameliyatların sonrasında gerçek hayattı Barbie olarak adlandırılmaya başlanan Ukraynalı model Valeria Lukyankova, sosyal medyada 2.5 milyonu aşan takipçiye sahip. Sosyal medyada ulaştığı ünü onu hayranlarına ayda 13 sterlin (yaklaşık 493 TL) karşılığında bu fenomenden tavsiye alabileceği "Rex Deus" isimli kulübü kurmaya itti. Ancak bu kulübün üyelerinin bazıları karanlık taraflarının olduğunu söyleyerek durumu ifşa etmeye başlayınca ortaya çıkan gerçekler herkesi şaşırtmaya yetti.
Ukraynalı model Valeria Lukyankova üyelerinin manevi duygularını ön plana çıkartması için cıva üzerinde yürüyerek nefes almalarını istedi. Etkileyicinin iddiasına göre zehirli elementi solumak, hayranlarının "geçmiş yaşamların anısına" erişmesine olanak tanıyacak.
Fenomen isim kadın takipçilerinin cinsel organlarını küçültmek için ise "katran ve greyfurt esansiyel yağıyla tampon yapmaya" teşvik etmekle suçlandı.
İddiaların gölgesinde Rex Dues'in faaliyetlerine saon verdiği Lukyankova tarafından açıklanarak, "Rex Deus binlerce insanın kendilerini bulmasına, misyonlarını öğrenmesine, dünyanın nasıl çalıştığını öğrenmesine, kuantum teknolojilerinde ustalaşmasına ve bunları günlük yaşamda uygulamasına yardımcı oldu.Kulüp üyelerinden her gün şükran sözleri alıyorum. Buna rağmen artık bunu yapamayacağımı fark ettim" dedi.
Bazı yorumcular onun açıklamasına ikna olmadı ve bunun yerine fenomenin insanları zehirlediğinin farkında olduğuna inanıyor. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İnsanları zehirlediğinizi ve onları dolandırarak paralarını çaldığınızı bile bile geceleri nasıl uyuyorsunuz?" yorumunu yaptı.