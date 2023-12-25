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    4. Sosyal medyada gündem yaratan görüntüler! Eşini otoparkta park halindeki araçta sevgilisiyle yakalayan koca o anları ifşa etti

    Sosyal medyada gündem yaratan görüntüler! Eşini otoparkta park halindeki araçta sevgilisiyle yakalayan koca o anları ifşa etti

    25.12.2023 15:18 | Son Güncelleme:
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    Kanada'nın Newfoundland bölgesindeki bir süpermarketin otoparkında hareketli dakikalar yaşandı. İsmi açıklanmayan bir adam karısını otoparkta park halindeki araçta sevgilisiyle yakaladı. İhanet anlarını sosyal medyadan ifşa eden adam kısa sürede viral olmayı başardı.

    Sosyal medyada gündem yaratan görüntüler! Eşini otoparkta park halindeki araçta sevgilisiyle yakalayan koca o anları ifşa etti

    Kanada'nın Newfoundland bölgesindeki bir süpermarketin otoparkında çekildiği iddia edilen görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti. Karısının kendisini aldattığından şüphelendikten sonra onu takip etmeye karar veren eş o anları da saniye saniye kaydetti. görüntülerde bir kadın ve bir adamın tartıştığı sırada başka bir adamın kendi aracıyla hızla olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

    İHANETİNİ REDDETTİ

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    Aldatılan eş karısının sevgilisiyle birliktelik yaşadığını iddia ettiği aracın kapılarını açtığında ise arka koltukların yere yatırıldığı fark edildi. Eşler arasındaki ihanet tartışması devam ederken genç kadın kocasını aldatmadığını söyleyerek kendisini savundu.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü viral olan görüntüleri yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu gerçekten çok üzücü bir an" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Boşanma davasındaki tazminat için gerçekten çok akıllıca çekilmiş görüntüler" yorumunu ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Kanada ihanet
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