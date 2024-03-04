"Başımıza ne geldiyse bu kapalılardan geldi" diyen müdür yardımcısı gözaltına alındıktan sonra özür diledi

OĞLUNU ARADI

Ancak kasiyer olarak çalışan Ö.B. ile aralarında tartışma başlayınca K.D. durumu Kozlu ilçesindeki halk eğitim merkezinde müdür yardımcısı olarak görev yaptığı öğrenilen oğlu Onur D.’ye haber verdi. Polis ekiplerine de haber verilmesi üzerine söz konusu markete gitti. Taraflar ile görüşen ekipler şikayetçi olup olmadıklarını sordu.