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  4. "Başımıza ne geldiyse bu kapalılardan geldi" diyen müdür yardımcısı gözaltına alındıktan sonra özür diledi

"Başımıza ne geldiyse bu kapalılardan geldi" diyen müdür yardımcısı gözaltına alındıktan sonra özür diledi

04.03.2024 12:32
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Zonguldak'ta gittiği markette alışveriş yapan K.D. ödeme sırasında kasiyerle tartışmaya başladı. K.D. daha sonra Kozlu Halk Eğitim'deki müdür yardımcısı oğlu Onur D.’yi aradı. Olay yerine gelen Onur D. polislere “Kimi aldığınıza dikkat edin, hepinizi Hakkari’ye sürdürürüm” dedi ardından da kasiyeri kastederek, "Başımıza ne geldiyse bu kapalılardan geldi" ifadelerini kullandı. Gözaltına alınan şahıs şeker hastası olduğunu belirterek özür diledikten sonra serbest bırakıldı.

Zonguldak’ta babası ile bir markette görevli kasiyer arasındaki tartışmaya dahil olan müdür yardımcısı “Başımıza ne geldiyse bu kapalılardan geldi” diye bağırmaya başladı. Onur D. çıkarıldığı savcılıkça ifadesinin ardından serbest bırakıldı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

ChefGPT

KASA FİYATI FARKLI ÇIKTI

Olay, dün Kozlu ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’ndeki bir markette meydana geldi. İddiaya göre, K.D. marketten satın aldığı ürünün kasa fiyatının farklı olduğunu söyledi. Ayrıca bir arkadaşına satın aldırdığı sigarayı başka bir sigara ile değiştirtmek istedi.

OĞLUNU ARADI

OĞLUNU ARADI

Ancak kasiyer olarak çalışan Ö.B. ile aralarında tartışma başlayınca K.D. durumu Kozlu ilçesindeki halk eğitim merkezinde müdür yardımcısı olarak görev yaptığı öğrenilen oğlu Onur D.’ye haber verdi. Polis ekiplerine de haber verilmesi üzerine söz konusu markete gitti. Taraflar ile görüşen ekipler şikayetçi olup olmadıklarını sordu.

"HEPİNİZİ HAKKARİ'YE SÜRDÜRÜRÜM"

"HEPİNİZİ HAKKARİ'YE SÜRDÜRÜRÜM"

Ancak araya giren Onur D. polis ekiplerine “Kimi aldığınıza dikkat edin, hepinizi Hakkari’ye sürdürürüm” dedi. Tartışma sürerken bu kez de Ö.B.’yi kast ederek “Başımıza ne geldiyse bu kapalılardan geldi” diye bağırmaya başladı.

Onur D., polis ekiplerinin müdahalesiyle gözaltına alındı.

ÖZÜR DİLEDİ: ŞEKER HASTASIYIM

ÖZÜR DİLEDİ: ŞEKER HASTASIYIM

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine devredilen soruşturmayla işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi’ne sevk edilen Onur D., Ö.B.’den özür dileyerek şeker hastası olduğunu bir anlık sinirle yaptıkları için pişman olduğunu söyledi. Ö.B. ise şikayetçi olmadığını söyledi. Polise mukavemet suçundan ve kamu görevlisine hakaret iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığı’na çıkartılan şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak Halk Eğitim Merkezi kapalı
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