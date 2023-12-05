Bebek telsizinin kamerası saniye saniye cinayeti kaydetti! 13 yaşındaki çocuk yeni doğan kardeşini uyutmaya çalışan annesini bıçaklayarak öldürdü

MYNET-DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinin Hialedah bölgesinde Ekim ayında işlenen bir cinayetin görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde 13 yaşındaki Derek Rosa isimli çocuğun kardeşini uyutmaya çalışan annesini bıçaklayarak öldürdüğü anlar yer aldı. Polis ekipleri görüntülerin evde bulunan bebek telsizinden elde edildiğini ifade etti.
39 yaşındaki anne Irina Garcia, yeni doğan bebeğini kucağında tutarken gecenin ilerleyen saatlerinde oğlu elinde bıçakla yanına geldi. Bebek telsizinin kamerasında annesini bıçakladığı an saniye saniye yer alan 13 yaşındaki Derek Rosa, cinayetin ardından ellerinin kanlı görüntüsüyle poz vererek fotoğraf çekti ve o fotoğrafı bir arkadaşına gönderdi.
Sekizinci sınıf öğrencisi olan Derek Rosa, cinayetin ardından bizzat polisle kendisi irtibata geçti ve ihbarda bulundu. Cinayet suçlamasıyla tutuklanan Rosa olay yerinde suçunu itiraf etti.
Polisler anne Garcia'nın cansız bedenini yatak odasında beşikteki zarar görmemiş 14 günlük bebeğin yanında buldu.