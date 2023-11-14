Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Sosyal medyadan gündem yaratan görüntüler! Kumar makinesinin başından kalkmak istemeyince altına tuvaletini yaptı

    Sosyal medyadan gündem yaratan görüntüler! Kumar makinesinin başından kalkmak istemeyince altına tuvaletini yaptı

    14.11.2023 14:22 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerken şaşırtmayı da başardı. İsmi açıklanmayan bir kadın kumar makinesinin başından kalkmak istemeyince ortaya ilginç görüntüler çıktı. Çevresindekilere aldırış etmeye kadın oturduğu yere tuvaletini yaparken hiç tavrını bozmadı.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcılar arasında viral oldu. Kumar oynayan bir kadın makinenin başından kalkmak istemeyince tuvalete kalkmak yerine oturduğu yere tuvaletini yaptı. O anlar saniye saniye başka bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

    ÇEVRESİNDEKİLERE ALDIRIŞ ETMEDİ

    kapak2

    Bir başka kişi tarafından kaydedilen görüntülerde kadının tuvaletini yaptığı sırada sandalyesinden bir an olsun kalkmadı ve telefonunu da kulağından ayırmadı. Görüntüler sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

    İlginizi Çekebilir

    18 yaşındaki erkek öğrenciye saatlerce tecavüz etti

    18 yaşındaki erkek öğrenciye saatlerce tecavüz etti

     Çöp kutusundan sarkan vücut parçaları polisleri harekete geçirdi

    Çöp kutusundan sarkan vücut parçaları polisleri harekete geçirdi

     Canlı yayında şişe şişe içti! Saatler sonra öldü

    Canlı yayında şişe şişe içti! Saatler sonra öldü

     Annesinin bakıcılık yaptığı 8 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdü

    Annesinin bakıcılık yaptığı 8 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdü

     14 yıl boyunca her gün işkence gördü! “1000 kez tecavüze uğradım”

    14 yıl boyunca her gün işkence gördü! “1000 kez tecavüze uğradım”

     Kız kardeşinin başını kesti! Kesik başla sokak sokak dolaştı

    Kız kardeşinin başını kesti! Kesik başla sokak sokak dolaştı

    Günün Trend Haberleri

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Arabanın önünü kesti! Yetmedi aracın üzerine tırmandıArabanın önünü kesti! Yetmedi aracın üzerine tırmandı
    Kollarını nasıl bağlıyorsun? Bu test kişiliğinizi orta koyuyor!Kollarını nasıl bağlıyorsun? Bu test kişiliğinizi orta koyuyor!
    Rehberlik danışmanı ve 14 yaşındaki öğrencinin ilişkisi ifşa edildiRehberlik danışmanı ve 14 yaşındaki öğrencinin ilişkisi ifşa edildi
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Kar yağışı için tarih belli oldu: ‘Muhakkak yağacak ama...’

    Kar yağışı için tarih belli oldu: ‘Muhakkak yağacak ama...’

    Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!

    Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!

    Tecavüzcünün cinsel organını pitbullun yemesini sağladılar

    Tecavüzcünün cinsel organını pitbullun yemesini sağladılar

    Rehberlik danışmanı ve 14 yaşındaki öğrencinin ilişkisi ifşa edildi

    Rehberlik danışmanı ve 14 yaşındaki öğrencinin ilişkisi ifşa edildi

    Sismik hareketlilik korku yarattı! Yollarda yarıklar oluştu

    Sismik hareketlilik korku yarattı! Yollarda yarıklar oluştu

    Yüzlerce kez tecavüz etti! Hastasını enjeksiyonla öldürdü

    Yüzlerce kez tecavüz etti! Hastasını enjeksiyonla öldürdü

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    60 şişe alkolü bitirdi! Tüm delilleri yok etti

    60 şişe alkolü bitirdi! Tüm delilleri yok etti

    Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

    Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

    Canlı yayında işkence! Çocuklarının gözünün önünde gözaltına alındı

    Canlı yayında işkence! Çocuklarının gözünün önünde gözaltına alındı

    Atatürk'ü gördüğü anı anlattı! "Kepini çıkartırdı"

    Atatürk'ü gördüğü anı anlattı! "Kepini çıkartırdı"

    Konforlu bir kışın anahtarı! Merrell outdoor ayakkabıda büyük indirim

    Konforlu bir kışın anahtarı! Merrell outdoor ayakkabıda büyük indirim

    En Çok Aranan Haberler

    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.