Sosyal medyadan gündem yaratan görüntüler! Kumar makinesinin başından kalkmak istemeyince altına tuvaletini yaptı

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcılar arasında viral oldu. Kumar oynayan bir kadın makinenin başından kalkmak istemeyince tuvalete kalkmak yerine oturduğu yere tuvaletini yaptı. O anlar saniye saniye başka bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

ÇEVRESİNDEKİLERE ALDIRIŞ ETMEDİ

Bir başka kişi tarafından kaydedilen görüntülerde kadının tuvaletini yaptığı sırada sandalyesinden bir an olsun kalkmadı ve telefonunu da kulağından ayırmadı. Görüntüler sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.