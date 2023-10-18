Şehrin sembolünde yaşandı! Tatildeki İngiliz polis memuru Eyfel Kulesi'nin dibinde bıçak zoruyla tecavüze uğradı

23 yaşındaki kurban gece yarısından kısa bir süre önce bıçaklı bir adamın kendisine saldırdığını söyledi. Bıçaklı saldırganın kendisine tecavüz ettiğini dile getiren genç kadın şüphelinin olay yerinden kaçtığını söyledi. Şüphelinin, ilerlemesini engellemeye çalışırken kendisine bıçak çektiğini de sözlerine ekledi. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri yaralıyı tedavi altına aldı.

BİRKAÇ SAAT İÇİNDE TUTUKLANDI

Polis kadının saldırıyı ihbar etmesinden birkaç saat sonra 35 yaşındaki erkeği tutukladı. Saldırganın kurbanın tuvaletini yapmak için bir çalının arkasına sakladığı sırada ortaya çıktığı ve bıçakla kendisini tehdit ederek tecavüz ettiği bildirildi.