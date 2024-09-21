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Belçikalı uzmanlar Iğdır'a gelip tek tek inceledi! "Daha önce görmediğim türler açısından önemli bir yer"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
21.09.2024 14:39
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Belçika'dan gönüllü olarak Iğdır'a gelen kuş bilimciler, Türkiye'nin en doğusundaki köyde kuşları gözlemleyip halkalayarak çalışmalara destek oluyor. Augustijn De Keteleare de görülmesi zor olan birçok türü Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezinin çalışma sahasında gördüğünü belirtti. Keteleare, "Burada çok önemli türleri görebiliyorum. Türkiye'nin bu bölgesi daha önce görmediğim türler açısından oldukça önemli bir yer." dedi.

KuzeyDoğa Derneğince, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün izniyle, Tuzluca ilçesi Yukarı Çıyrıklı köyünde sürdürülen kuş halkalama ve araştırma çalışmaları devam ediyor.Gönüllülük esasına göre yürütülen çalışmalara, Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen uzmanlar katılıyor.

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"DAHA ÖNCE GÖRMEDİĞİM TÜRLER AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR YER"

Alandaki çok sayıda kuş ağını saat başında kontrol eden gönüllüler, buralara takılan kuşları çıkarıp keselere koyarak Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezine getiriyor. Gönüllü kuş bilimciler, halkalama yaptıktan sonra bilgilerini kaydettiği kuşları doğal ortamına bırakıyor.

Bu yılki gönüllüler arasında, Belçika'dan gelen iki halkalama uzmanı da bulunuyor. Uzmanlar Lowie Lams ve Augustijn De Keteleare, alandaki kuşları gözlemleyip halkalayarak çalışmalara destek oluyor.

Hem alanlarında çalışan hem de tatillerini farklı bir bölgede geçiren kuş bilimciler, yaptıkları çalışmalarla Iğdır'ın kuş envanterine de katkı sağlıyor.

Kuş bilimcilerden Lowie Lams, geçen yıl Sri Lanka'da gezerken tanıştığı KuzeyDoğa Derneği Başkanı Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu'nun daveti üzerine Iğdır'a geldiğini söyledi.

Iğdır bölgesinin kuşlar açısından çok zengin ve güzel olduğunu dile getiren Lams, "Çok sevdim, insanlar çok dost canlısı, doğası çok güzel." dedi.

Anahtar Kelimeler:
Iğdır kuş
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