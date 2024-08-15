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    4. Sosyal medyada çok konuşuluyordu! Doktorlar 'yaz penisi' olarak tanımladı... Cinsel organınız her zamankinden farklı görünüyorsa...

    Sosyal medyada çok konuşuluyordu! Doktorlar 'yaz penisi' olarak tanımladı... Cinsel organınız her zamankinden farklı görünüyorsa...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    15.08.2024 11:50
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    Yaz aylarıyla birlikte hava sıcaklıklarının yükselmesi insanları fiziksel olarak etkilemeye başladı. Sosyal medyada özellikle erkekler arasında yüksek sıcaklıklarla birlikte cinsel organlarında gözle görülür bir büyüme yaşandığının söylenmesi gündem yarattı. Cinsel organdaki büyümenin sıcaklıklarla bağlantılı olduğunu söyleyen Pall Mall Medical'da pratisyen hekim olan Dr. Chun Tang, durumu 'yaz penisi' olarak tanımladı.

    Sosyal medyada çok konuşuluyordu! Doktorlar 'yaz penisi' olarak tanımladı... Cinsel organınız her zamankinden farklı görünüyorsa...

    MYNET|DIŞ HABERLER Sosyal medyada özellikle cinsel organlarında büyüme yaşandığını dile getiren bazı kullanıcıların paylaşımları viral oldu. Pall Mall Medical'da pratisyen hekim olan Dr. Chun Tang bu durumun bilimsel bir açıklamasının olduğunu dile getirerek, "Yaz penisi' terimi, insanların sıcak havalarda bir erkeğin penisinin biraz daha büyük veya dolgun görünmesini tanımlamak için kullandıkları bir terimdir. Bu resmi bir tıbbi şey değil, sadece insanların fark ettiği ve hakkında konuştuğu bir şey. Fikir şu ki, daha sıcak aylarda, özellikle hava sıcak ve nemli olduğunda, ısı kan damarlarınızın biraz genişlemesine neden oluyor ve bu durum fiziksel olarak cinsel organın daha farklı görünmesine yol açıyor" dedi.

    Dr. Tang, yaz penisinin herhangi bir sağlık sorununa işaret etmediğini belirterek, "Yaz penisi tek başına ciddi bir şeyin belirtisi değildir. Ancak, penisinizde ani veya alışılmadık bir değişiklik fark ederseniz (şişlik, ağrı veya rahatsızlık gibi) o zaman doktorunuza kontrol ettirmeniz kesinlikle iyi bir fikirdir. Bunlar, enfeksiyon veya yaralanma gibi dikkat gerektiren bir şeyin belirtileri olabilir." ifadelerini kullandı.

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    Anahtar Kelimeler:
    cinsel organ
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