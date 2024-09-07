Lise tuvaletinde korkunç olay! 16 yaşındaki öğrenci 15 yaşındaki bir başka öğrenciyi vurarak öldürdü... "Yetişkin olarak yargılanacak"

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Maryland eyaletindeki bir lisede 16 yaşındaki bir öğrenci, erkekler tuvaletinde 15 yaşındaki bir başka öğrenciyi vurdu. Harford County Şerifi Jeff Gahler basına yaptığı açıklamasında, okulun güvenlik görevlisi ve müdürünün silah sesini duymadığını ancak silah sesinin yol açtığı kargaşayı duyduğunu belirtti.

ÖĞRENCİLER KORİDORA ÇIKARTTI

Erkekler tuvaletinde yaralanan 15 yaşındaki Grant, diğer öğrenciler tarafından dışarı çıkartıldı. Okul hemşireleri onunla ilgilendikten sonra helikopterle Baltimore'daki Johns Hopkins Hastanesi'ne kaldırıldı ve daha sonra burada hayatını kaybetti.

Polis, 16 yaşındaki saldırganın yakındaki bir apartman kompleksine kaçtığını ve saklanacak bir yer bulmak için kapıları çalmaya başladığını söyledi. Gahler, dakikalar içinde gözaltına alındığını ve yetişkin gibi yargılanacağını ifade etti.