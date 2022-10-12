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Bir numaralı ölüm sebebinin en büyük düşmanı: Kolesterol seviyesini düşürür, kalp hastalıklarına karşı korur, uzun yaşamanızı sağlar

12.10.2022 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca insan vücudunda yüksek ve tehlikeli kolesterol seviyelerine sahiptir. Bunların üçte birinden fazlası kalp hastalığına yakalanma riski altındadır. Mevcut haliyle, kalp hastalığı bugün dünyada önde gelen ölüm nedenidir ve bu nedenle, daha uzun yaşamak için hastalık riskinizi azaltmanın yollarını bulmaya kesinlikle değer. Bazı besinler sayesinde yüksek kolesterolü düşürerek sağlığınızı kontrol altına alabilirsiniz.

Günümüzde kalp hastalıkları nedeniyle hayatını kaybeden insan sayısının her geçen yıl artması endişe veriyor. İstatistikler, kalp hastalığının dünyanın önde gelen ölüm sebebi olduğunu söylüyor. Kolesterolün tehlikeli şekilde yüksek olması peşinden birçok ölümcül hastalığın gelmesine neden olur. Bazı besinler sayesinde kolesterol seviyesini kontrol altına alabilirsiniz.

Kolesterol seviyenizi düşürmek için yemeniz gereken besinler...

KOLESTEROLÜ DÜŞÜREN BESİNLER

YAĞLI BALIK

YAĞLI BALIK
Özellikle balık hayranı olmayan insanlardan biriyseniz, balığın genel sağlığınızı iyileştiren birçok faydası olduğu için bunu değiştirmenin sizin yararınıza olduğunu anlamalısınız. Yediğiniz kırmızı et oranının bir kısmını somon gibi yağlı balıklarla değiştirmek, vücudunuza kolesterol seviyenizin düşmesi için gerekli olan Omega-3 takviyesini sağlar. Omega-3, kalbinizi anormal ritimlerden korurken aynı zamanda kan dolaşımınızda bulunan trigliseritleri de azaltır. Sardalya, ton balığı, somon ve hamsi, somonun diğer alternatifleridir.

PATLICAN

PATLICAN
Patlıcanı közleyip iç kısmını kullanarak lezzetli bir salata yapabilirsiniz. Alternatif olarak, hafifçe ama sağlıklı yağlarda kızartabilirsiniz. Patlıcan vücudunuz için harikadır ve onu yemek, kolesterol seviyenizi önemli ölçüde düşürür. Et için harika bir alternatiftir.

MEYVE

MEYVE
Vücudunuzun ihtiyaç duyduğu tüm besinleri ve vitaminleri onlardan alabilmeniz için her gün yaklaşık 400 gram meyve yemeniz önerilir. Meyvenin çok önemli besin değerine sahip olmasının yanı sıra tok tutmanıza, açlığınızı gidermenize ve susuzluğunuzu gidermenize yardımcı olduğunu biliyor muydunuz? Elma ve turunçgiller yemek de size çözünür bir lif olan pektin verir. Pektin kolesterolü düşürmeye yardımcı olur.

YULAF EZMESİ

YULAF EZMESİ
Yulaf ezmesini diyetinize dahil etmek, daha iyi sağlık yolculuğunuza başlamanın harika bir yoludur. Her sabah kalktığınızda biraz meyve eşliğinde en az bir kâse yulaf ezmesi yiyin. Kahvaltı günün en önemli öğünüdür ve bu nedenle yulaf ezmesi gibi sabah açlığınızı giderecek bir şeyler yemelisiniz. Kolesterol seviyenizi de olumlu yönde etkileyebilecek çözünür lif içerir. Kötü kolesterolü düşürür.

FINDIK

FINDIK
Kuruyemişler sağlığınız için de harikadır ve bu nedenle onları günlük diyetinizin bir parçası olarak yemelisiniz. Diyetinize ceviz, yer fıstığı ve badem eklemek, sağlığınızı iyileştirmeye karar verdiğinizde size önemli ölçüde yardımcı olacaktır. Bu kuruyemişler, istenmeyen istekleri frenlemenize yardımcı olacak harika bir atıştırmalıktır. Ayrıca kolesterol seviyenizi düşürmeye yardımcı olurlar. Kuruyemişler kötü kolesterolü % 5 oranında azaltacaktır.
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