Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızıydı! Ünlü oyuncu Melike İpek Yalova bakın kimin kızı çıktı?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Müjgan karakteriyle hatırlanan Melike İpek Yalova, yaptırdığı estetikler ile değişim geçiren ünlüler arasında yer alıyor. Yıllarca estetikli olup olmadığı magazin gündeminde konuşulan Yalova’nın yıllar önceki fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla estetik yaptırdığı da anlaşıldı. Melike İpek Yalova'nın babasının kim olduğu ise çok şaşırttı!
Güzelliği tartışmalara neden oldu
37 yaşındaki başarılı oyuncu, ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Müjgan karakteriyle oldukça beğeni topladı.
Daha önce Muhteşem Yüzyıl, Karadayı ve Hayat Şarkısı gibi dizilerde de rol alan Yalova, performansının yanında güzelliğiyle de öne çıkıyor.
Bir dönem magazin gündeminde estetik yaptırıp yaptırmadığı tartışılan güzel oyuncunun, sonradan eski yıllardaki fotoğrafları ortaya çıkmış ve estetik yaptırdığı öğrenilmişti.
Hayranları tarafından estetiksiz halleri merak edilen oyuncunun eski halin görenler ise çok şaşırdı.
İşte Melike İpek Yalova’nın estetiksiz hali…
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