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Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızıydı! Ünlü oyuncu Melike İpek Yalova bakın kimin kızı çıktı?

06.08.2021 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Zamanlar Çukurova’nın Müjgan’ı Melike İpek Yalova, başarılı performansıyla dikkat çeken oyuncular arasında yer alıyor. Performansıyla öne çıkan Yalova’nın estetiksiz halleri bir dönem çok konuşuldu. Yalova'nın babasının kim olduğunu öğrenenler ise çok şaşırdı.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Müjgan karakteriyle hatırlanan Melike İpek Yalova, yaptırdığı estetikler ile değişim geçiren ünlüler arasında yer alıyor. Yıllarca estetikli olup olmadığı magazin gündeminde konuşulan Yalova’nın yıllar önceki fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla estetik yaptırdığı da anlaşıldı. Melike İpek Yalova'nın babasının kim olduğu ise çok şaşırttı!

Güzelliği tartışmalara neden oldu

37 yaşındaki başarılı oyuncu, ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Müjgan karakteriyle oldukça beğeni topladı.
Daha önce Muhteşem Yüzyıl, Karadayı ve Hayat Şarkısı gibi dizilerde de rol alan Yalova, performansının yanında güzelliğiyle de öne çıkıyor.
Bir dönem magazin gündeminde estetik yaptırıp yaptırmadığı tartışılan güzel oyuncunun, sonradan eski yıllardaki fotoğrafları ortaya çıkmış ve estetik yaptırdığı öğrenilmişti.
Hayranları tarafından estetiksiz halleri merak edilen oyuncunun eski halin görenler ise çok şaşırdı.

İşte Melike İpek Yalova’nın estetiksiz hali…

İşte Melike İpek Yalova’nın estetiksiz hali…
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Bir Zamanlar Çukurova dizisi Melike İpek Yalova
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