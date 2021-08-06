Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızıydı! Ünlü oyuncu Melike İpek Yalova bakın kimin kızı çıktı?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Müjgan karakteriyle hatırlanan Melike İpek Yalova, yaptırdığı estetikler ile değişim geçiren ünlüler arasında yer alıyor. Yıllarca estetikli olup olmadığı magazin gündeminde konuşulan Yalova’nın yıllar önceki fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla estetik yaptırdığı da anlaşıldı. Melike İpek Yalova'nın babasının kim olduğu ise çok şaşırttı!