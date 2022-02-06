Buket Aydın'ı görenler tanıyamadı! Lens taktı, filtreyi abarttı

Boşandıktan sonra Emir Sarıgül ile yaşadığı aşkla uzun süre gündemde kalan spiker Buket Aydın değişimiyle gündeme geldi. Son olarak ticarete atılan Aydın gözlerine lens taktı. Ancak çektiği fotoğrafı o kadar çok filtreledi ki Aydın'ı görenler tanıyamadı.

Yüzünün son hali sosyal medyada gündem olan Buket Aydın daha önce estetik iddialarına "Ne dudağımda ne yüzümde herhangi bir cerrahi işlem yok. Yüzümde botoks ve dolgu var ama çok değil belirli aralıklarla hafif dokunuşlar" demişti.

Buket Aydın'ın son paylaşımındaki değişimine takipçileri "Bu nasıl hafif dokunuş" yorumları yaptı.