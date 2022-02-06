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  4. Buket Aydın'ı görenler tanıyamadı! Lens taktı, filtreyi abarttı

Buket Aydın'ı görenler tanıyamadı! Lens taktı, filtreyi abarttı

06.02.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spiker Buket Aydın zaman zaman yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Aydın son olarak ticarete atılmıştı. Buket Aydın bu sefer de lens taktı ve filtreyle görüntüsünü değiştirdi. Buket Aydın'ı görenler tanıyamadı!

Boşandıktan sonra Emir Sarıgül ile yaşadığı aşkla uzun süre gündemde kalan spiker Buket Aydın değişimiyle gündeme geldi. Son olarak ticarete atılan Aydın gözlerine lens taktı. Ancak çektiği fotoğrafı o kadar çok filtreledi ki Aydın'ı görenler tanıyamadı.

Yüzünün son hali sosyal medyada gündem olan Buket Aydın daha önce estetik iddialarına "Ne dudağımda ne yüzümde herhangi bir cerrahi işlem yok. Yüzümde botoks ve dolgu var ama çok değil belirli aralıklarla hafif dokunuşlar" demişti.

Ekran Alıntısı

Buket Aydın'ın son paylaşımındaki değişimine takipçileri "Bu nasıl hafif dokunuş" yorumları yaptı.

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ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Şükran Ovalı
Didem Soydan
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Anahtar Kelimeler:
Buket Aydın
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