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  4. Bulgarlar bu kez okul alışverişi için geldiler! Edirne'de yine aynı görüntü

Bulgarlar bu kez okul alışverişi için geldiler! Edirne'de yine aynı görüntü

11.09.2022 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bulgaristan vatandaşları bu kez okul alışverişi için Edirne'ye geldi. 'Pasaportsuz geçiş hakkı' sonrası günübirlik gelip alışveriş yapan Bulgar turistler, okulların açılması nedeniyle alışveriş listelerine çocuklarının okul ihtiyaçlarını da ekledi. Kırtasiye ürünlerinin satışları tavan yaparken, Edirne esnafa yaşanan yoğunluktan memnun.

Bulgaristan vatandaşlarına sağlanan 'pasaportsuz geçiş hakkı' sonrası, Edirne'ye günübirlik gelen Bulgar turistler, okulların açılması nedeniyle alışveriş listelerine çocuklarının okul ihtiyaçlarını da ekledi. Kırtasiyeci Metin Erbayraktar, Bulgaristan'dan çok sayıda turistin okul alışverişini yapmak için geldiğini belirterek, "Okul alışverişlerini de yapıyorlar. Defter, çocukların okul boyama işleri, sözlük, boyama kitapları da veriyoruz. Çanta, okul malzemeleri, klasör, karton, kalem, hepsini veriyoruz " dedi.

EDİRNE'DE OKUL ALIŞVERİŞİ YOĞUNLUĞU

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Bulgaristan vatandaşlarının 28 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye pasaportsuz girebilmesine imkan tanındı.
Uygulama sonrası Bulgaristan'dan Edirne'ye günübirlik alışveriş için gelenlerin sayısı, her geçen gün arttı.
Tur otobüsleri ve özel araçlarla gelen Bulgar turistler, alışveriş merkezleri ile kurulan halk pazarlarına kadar, hemen her yerde iğneden ipliğe alışveriş yaparken, okulların açılmasına sayılı günler kala listelerine çocuklarının okul ihtiyacını da ekledi.
Edirne'deki kırtasiyecilerin önünde son günlerde kuyruk oluşturan Bulgarlar, defterden kaleme, çantadan klasöre kadar birçok okul malzemesini satın alıyor.
Kırtasiyeci Metin Erbayraktar, Bulgaristan'dan çok sayıda turistin okul alışverişini yapmak için geldiğini belirterek, "Edirne'de herkese, hatta Trakya'ya bile çok büyük faydası olduğunu düşünüyorum. Normal vatandaş ne alıyorsa Edirne'den, Trakya'dan götürüyorlar. Biz de kırtasiye ve ambalaj ürünleri sattığımız için onları alıyorlar.
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Anahtar Kelimeler:
Edirne turist okul bulgar
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