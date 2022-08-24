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Bunları yiyorsanız bir gram bile veremezsiniz!

24.08.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karbonhidratlar düşmen değildir ama bazı karbonhidratlar diğerlerinden çok daha kötüdür. Meyveler, sebzeler, baklagiller ve kepekli tahıllar gibi tam, karmaşık karbonhidratlar mükemmel lif kaynakları ve birçok farklı vitamin dolu besindir. Sağlıklı bir diyetle birlikte bu tür karbonhidratları yemek, kan şekerinizi yönetmenize, bağırsak mikrobiyomunuzu iyileştirmenize, yaşlanma sürecini yavaşlatmanıza ve kilo verme hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir.

Yine de tüm karbonhidratlar aynı değildir. Özellikle kilo vermek istiyorsanız ve bunları yiyorsanız bir gram bile veremezsiniz.

Karbonhidrat konusu biraz karmaşık gelebilir. Bazı karbonhidratlar sağlık için faydalı olurken, rafine karbonhidratlar yoğun bir şekilde işlenir ve içinde bulundukları gıdalar ilave şeker içerebilir. Bunların daha büyük miktarları belirli sağlık sorunlarına katkıda bulunabilir ve hatta düzenli olarak tüketildiğinde kilo alımına katkıda bulunduğu bilinmektedir.

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KİLO VERMEYİ ÖNLEYEN YİYECEKLER

KAHVALTILI GEVREKLER

KAHVALTILI GEVREKLER
Birçok marka, tipik seçeneklerden daha sağlıklı kahvaltılık gevrekler yapıyor, ancak ekstra şekerli, yoğun işlenmiş kahvaltılık gevreklere dikkat etmek önemlidir. Genellikle şekerli ve yararlı besinlerden yoksun olmakla kalmazlar, aynı zamanda sabah ilk iş olarak belirli tahılları yemenin bazı sonuçları olabilir. Sabah, bunları yemek için en kötü zamandır çünkü kan şekerinde hızlı bir artışa yol açar.

SİMİT

SİMİT
Birçokları için kahvaltının temel gıdası olmalarına rağmen, simit kilo vermek için en kötü karbonhidratlardan biridir. Simit yaklaşık 4-5 dilim ekmek yemeye eşdeğerdir ve çoğu insan bunun farkında değildir. Krem peynir, krem çikolata ve fıstık ezmesi gibi yüksek kalorili soslar durumu daha da kötüleştirebilir.

MAKARNA

MAKARNA
Makarna söz konusu olduğunda, bu karbonhidratın kilo alımına neden olmasının arkasındaki suçlu, doğası gereği makarnadan ziyade porsiyonla ilgilidir. Rafine makarna, lif gibi sindirimi yavaşlatan besinlerden yoksun olduğu için kilo kaybı için hala en kötü karbonhidratlardan biridir.

ŞEKERLİ İÇECEKLER

ŞEKERLİ İÇECEKLER
Kilo kaybı için en kötü karbonhidratlar söz konusu olduğunda, gazlı içecekler açık ara önde görünüyor. Gazlı ve şekerli içecekler en kötü karbonhidrat seçeneklerinden bazıları çünkü yüksek dozda şeker dışında neredeyse hiçbir besin maddesi sağlamaz.

BEYAZ EKMEK

BEYAZ EKMEK
Beyaz ekmek, çoğumuzu çocukluğumuza götürebilir. Ancak beyaz ekmek yoğun bir şekilde işlenir, neredeyse tüm besin maddelerinden arındırılır ve düzenli olarak tüketilirse potansiyel olarak kilo alımına katkıda bulunabilir. British Journal of Nutrition tarafından yapılan bir araştırmaya göre, beyaz ekmek (buğday ekmeği değil) alımını azaltmak ve Akdeniz tipi bir beslenme planına bağlı kalmak, daha az kilo alımı ve daha az karın yağı ile ilişkilendirildi.
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Anahtar Kelimeler:
kilo verme
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