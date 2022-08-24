Yine de tüm karbonhidratlar aynı değildir. Özellikle kilo vermek istiyorsanız ve bunları yiyorsanız bir gram bile veremezsiniz.

Karbonhidrat konusu biraz karmaşık gelebilir. Bazı karbonhidratlar sağlık için faydalı olurken, rafine karbonhidratlar yoğun bir şekilde işlenir ve içinde bulundukları gıdalar ilave şeker içerebilir. Bunların daha büyük miktarları belirli sağlık sorunlarına katkıda bulunabilir ve hatta düzenli olarak tüketildiğinde kilo alımına katkıda bulunduğu bilinmektedir.