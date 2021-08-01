Burak Hakkı çiftlik hayatını oğlu için seçti!

Hülya Koçyiğit, TRT 2 ekranlarında yayınlanan 'Film Gibi Hayatlar' programında oyuncu Burak Hakkı'yı konuk etti. Burak Hakkı, "Basketbolu bırakmasaydı şu an nasıl bir hayatın olurdu?" sorusuna, "Çok merak ediyorum aslında. Hiçbir şeyden pişman değilim, şu anki konumumdan dolayı iyi ki oyuncu olmuşum, iyi ki modellik yapmışım diyorum. Ama tabii ki basketbolu çok büyük bir keyifle oynuyordum. Mecbur kaldım bırakmaya. Açıkçası her şeyi bir anda yapmanız imkansız" cevabını verdi.

"KOCAMAN DELİKANLI OLDU"

Modellikle ilgili kimsenin bir yönlendirmesi olmadığını söyleyen Hakkı, "Moda dergileriyle ilgileniyordum. Onları okumak ve izlemek hoşuma gidiyordu. Dolayısıyla bunun bir iş olduğunu fark ettim ve ilgi duydum. O yaşlarda biraz da zayıf bir çocuktum. Başladıktan sonra hayatım değişti açıkçası" dedi.

Modellik yaptığı dönemlerde bu sektörün günümüze kıyasla daha aktif olduğunu belirten Hakkı, "Günde üç iş yaptığımızı hatırlıyorum. Çekimler, reklam filmleri, yurt dışında fuarlar, Türkiye’de fuarlar… Yoğun bir tempoya girdim ve dolayısıyla da bir anda basketbolu bir köşeye bırakmak zorunda kaldım" şeklinde konuştu.

"OYUNCULUKTA DA DİSİPLİN ŞART" Burak Hakkı, "Oyunculukta da disiplin şart. Oyunculuk bütün mesleklerin en zirvesi diyebilirim. Bir süre sonra spor sizi bırakacak fiziksel olarak. Belli bir süre aktivite yapıyorsunuz ve otuzdan sonra performansınız düşüyor, kırktan sonra bitiyor. Ama oyunculuk öyle değil, oyuncukta istiyorsanız 80-90 yaşına gelin kendinizi geliştirebilirsiniz ve hala sizin önünüzde bir şans var. Dolayısıyla bir umudunuz var" sözleriyle açıklamalarına devam etti.

Oyunculuğa başlamasında Türker İnanoğlu’nun ikna edici olduğunu belirten Hakkı, şu ifadeleri kullandı: "Çok iyi anlattı ve hakikaten ben o zaman çok acemiydim. Eğitimim de yok o zaman. Ben bir işi yapmak istiyorsam düzgün yapmak istiyorum. Bilmediğim işe pek karışmam, yapmam. Mankenlikle oyunculuk çok farklı şeyler. .. Bunları birbirine bağlayan tek özelliği görselliğe ihtiyaç var. Fiziksel olarak düzgün erkek ve düzgün kadınlara ihtiyaç duyulabiliyor. Türker abi bende bir şey görmüş olacak ki böyle bir teklif yaptı. Dördüncü bölümde de benle toplantı yaptılar..."