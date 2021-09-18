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  4. Burcu Esmersoy’un bir ismi daha olduğunu biliyor muydunuz? İşte ünlülerin gerçek isimleri…

Burcu Esmersoy’un bir ismi daha olduğunu biliyor muydunuz? İşte ünlülerin gerçek isimleri…

18.09.2021 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzelliği ile dikkatleri daima üzerinde tutmayı başaran Burcu Esmersoy, mayolu pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Güzel sunucunun kullanmadığı, herkeslerden sır gibi sakladığı bir adı daha olduğunu biliyor muydunuz?

44 yaşındaki sunucu Burcu Esmersoy, son olarak Instagram’da verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı. Mayolu pozuna binlerce beğeni ve yorum gelirken, “bu kadın yaşlanmıyor mu?” dedirtti. Peki Burcu Esmersoy’un çoğu kişinin bilmediği bir adı daha olduğunu biliyor muydunuz? İşte Burcu Esmersoy’un bilinmeyen diğer adı…

BURCU ESMERSOY’UN TAM ADI NE?

2 Ekim 1976’da doğan Çerkes kökenli Burcu Esmersoy, Türkiye’nin en tanınmış sunucuları arasında yer almaktadır. Oyunculuk da yapan Esmersoy, magazin gündemini sık sık meşgul eden bir isim. Son olarak Instagram’da verdiği mayolu pozlarıyla konuşulmuş, fotoğrafa binlerce beğeni ve yorum yağmıştı. Peki güzel sunucunun Burcu dışında bir adı daha olduğunu biliyor muydunuz? Hemen söyleyelim tam adı: Kamile Burcu Esmersoy.

Çoğu kişinin bilmediği bu detayla birlikte sizler için bu haberimizde ünlülerin gerçek isimlerini bir araya getirdik.

İŞTE ÜNLÜLERİN İSİMLERİ...

SİBEL CAN - Deniz Engüzel
HANDE YENER - Makbule Hande Özyener
BÜLENT ERSOY - Bülent Erkoç
TUBA BÜYÜKÜSTÜN - Hatice Tuba Büyüküstün
SEDA SAYAN - Aysel Gülaçar
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Anahtar Kelimeler:
Burcu Esmersoy Sibel Can
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