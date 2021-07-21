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Burcu Kıratlı, eşi Sinan Akçıl’ın şarkılarıyla kendisinden geçti

21.07.2021 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık bir hafta önce yeni albümünü çıkaran Sinan Akçıl, ilk sahne performansını gerçekleştirdi. Sinan Akçıl'ı en önden izleyen eşi Burcu Kıratlı, konser boyunca doyasıya eğlendi.

Besteleri ile yeni kuşak pop müziğe yön veren başarılı sanatçı Sinan Akçıl, 2021 yazına damgasını vuran Miya Beach’te bayramın ilk sahne performansına imza atarken, Akçıl’ın eşi Burcu Kıratlı da eşinin seslendirdiği şarkılar ile gönlünce dans ederek eğlendi.

SİNAN SÖYLEDİ, BURCU OYNADI

Sahne öncesi minik hayranları ile fotoğraf çekilmeyi ihmal etmeyen başarılı sanatçı, plajı dolduran müzikseverlere seyirlik bir bayram konseri verdi.
Eşi Burcu Kıratlı’nın da sahne önünden takip ettiği ve doyasıya eğlendiği konserde Samet Tecer’i de sahnesinde ağırladı.
Sinan Akçıl, yaklaşık bir hafta önce çıkan ve müzikseverler tarafından çok beğenilen düet şarkılarını Samet Tecer ile birlikte canlı canlı seslendirdi.
Sinan Akçıl, şarkılarıyla hayranlarını coşturdu.
İzleyiciler arasında en çok dikkat çeken isimse Sinan Akçıl'ın eşi Burcu Kıratlı oldu.
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Anahtar Kelimeler:
Burcu Kıratlı Sinan Akçıl
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