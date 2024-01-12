MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Canan Karatay'ın gençlik fotoğrafları yeniden gündem oldu! 57 yıl önce çekilmiş fotoğraflar görenleri şaşırttı

Canan Karatay'ın gençlik fotoğrafları yeniden gündem oldu! 57 yıl önce çekilmiş fotoğraflar görenleri şaşırttı

12.01.2024 11:44 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ezber bozan açıklamaları nedeniyle sık sık gündem olan İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın 57 yıl önce çekilmiş bir fotoğrafı, sosyal medyada gündem oldu.

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay sık sık yaptığı sağlıklı beslenme tüyolarıyla ilgili gündeme geliyor. Bu kez ise gençlik fotoğraflarıyla geldi.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

GENÇLİK FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın 57 yıl önce çekilmiş fotoğrafları , sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Karatay'ın geçen yıl katıldığı bir televizyon programında, gençlik yıllarına ait fotoğraflarını izleyicilerle paylaşmıştı.

Karatay, bu fotoğrafların 1964 yılında çekildiğini ve o zaman İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okuduğunu söylemişti. Karatay, fotoğraflarda çok mutlu göründüğünü de belirtmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Canan Karatay fotoğrafı
En Çok Okunan Haberler
Emekli maaşına ek zamda takvim netleşti!

Emekli maaşına ek zamda takvim netleşti!

Görüntüler infial yaratmıştı! 'Falakacı kargocu' için yeni karar

Görüntüler infial yaratmıştı! 'Falakacı kargocu' için yeni karar

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? "Reis 12 bin yapacak diyorlar..."

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? "Reis 12 bin yapacak diyorlar..."

Emekliye oransal artışta hangi oran gündemde?

Emekliye oransal artışta hangi oran gündemde?

Polis baskını onu çok sinirlendirmişti! Flaş Survivor kararı

Polis baskını onu çok sinirlendirmişti! Flaş Survivor kararı

‘Türkiye dosyasını kapatmış olduk’ diyerek duyurdular!

‘Türkiye dosyasını kapatmış olduk’ diyerek duyurdular!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Çok satanlarda zirvede! Columbia outdoor ayakkabı indirime girdi

Çok satanlarda zirvede! Columbia outdoor ayakkabı indirime girdi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.