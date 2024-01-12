Canan Karatay'ın gençlik fotoğrafları yeniden gündem oldu! 57 yıl önce çekilmiş fotoğraflar görenleri şaşırttı

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay sık sık yaptığı sağlıklı beslenme tüyolarıyla ilgili gündeme geliyor. Bu kez ise gençlik fotoğraflarıyla geldi.
İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın 57 yıl önce çekilmiş fotoğrafları , sosyal medyada yeniden gündem oldu.
Karatay'ın geçen yıl katıldığı bir televizyon programında, gençlik yıllarına ait fotoğraflarını izleyicilerle paylaşmıştı.
Karatay, bu fotoğrafların 1964 yılında çekildiğini ve o zaman İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okuduğunu söylemişti. Karatay, fotoğraflarda çok mutlu göründüğünü de belirtmişti.