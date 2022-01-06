CES 2022'de tanıtılan ilginç ürünler: Çok şaşıracaksınız!

Dünyanın en büyük ticari fuarlarından biri olarak gösterilen CES 2022, (2022 Tüketici Elektroniği Fuarı) Omicron vakalarındaki artışa rağmen, fiziksel olarak kapılarını açtı. Fiziksel stantlar, en yeni teknolojisini veya ürününü sergilemek isteyen dünya çapından birçok firma ile doldu taştı. Bu firmalar arasında Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu (Togg) da vardı. Togg, CES 2022'de dünya sahnesine çıktı. Togg'un dışında Samsung, Sony ve BMW gibi şirketler de en yeni teknolojilerini sergiledi. Örneğin Samsung, Galaxy S21 FE'yi tanıtırken, BMW renk değiştirebilen aracını gösterdi. Fakat bazı ürünler oldukça dikkat çekiciydi.

İŞTE CES 2022'NİN EN DİKKAT ÇEKENLERİ

PARMAK ISIRAN KEDİ Yukai Engineering tarafından Amagami Ham Ham adlı robotik kedinin bir oyuncak olduğunu söyleyebiliriz. Kedi şeklindeki oyuncak, bir stres giderici olarak parmaklarınızı ısırabiliyor.

SÜRÜCÜSÜZ TRAKTÖR John Deere isimli şirket, otonom teknolojilerin ön plana çıktığı günümüzde dünyanın ilk sürücüsüz traktörünü CES 2022'de görücüye çıkardı. Sürücüsüz traktör, GPS, kamera ve yapay zeka donanımları ile destekleniyor.

SONY'NİN YENİ SUV OTOMOBİLİ Sony, yeni Vision-S 02 SUV'nin örtüsünü kaldırdı. Sony'nin ilk elektrikli otomobilinin yeni bir versiyonu olan Vision-S 02, Tesla Model Y'den biraz daha uzun. Pil ve menzil yetenekleri hakkında henüz daha fazla bilgi yayınlanmasa da, Sony yetkilileri yeni SUV modelin Vision-S sedan model ile aynı elektrikli platformu kullandığını söyledi.

PLAYSTATION VR2 Sony ayrıca yeni nesil sanal gerçeklik başlığını PlayStation VR2'nin detaylarını da paylaştı. OLED ekrana sahip olacak başlığın ilk oyunu, Horizon Call of the Mountain olacak.