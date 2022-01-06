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CES 2022'de tanıtılan ilginç ürünler: Çok şaşıracaksınız!

06.01.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Tüketici Elektroniği Fuarı (CES 2022) koronavirüs pandemisinin gölgesinde kapılarını açtı. Sony, Nvidia, Asus ve Togg gibi birçok şirket, en yeni teknolojilerini CES 2022'de görücüye çıkardı. Ancak bazı teknolojiler ve ürünler oldukça dikkat çekiciydi. İşte CES 2022'nin en ilginç ürünleri...

Dünyanın en büyük ticari fuarlarından biri olarak gösterilen CES 2022, (2022 Tüketici Elektroniği Fuarı) Omicron vakalarındaki artışa rağmen, fiziksel olarak kapılarını açtı.

Fiziksel stantlar, en yeni teknolojisini veya ürününü sergilemek isteyen dünya çapından birçok firma ile doldu taştı.

Bu firmalar arasında Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu (Togg) da vardı. Togg, CES 2022'de dünya sahnesine çıktı.

Togg'un dışında Samsung, Sony ve BMW gibi şirketler de en yeni teknolojilerini sergiledi. Örneğin Samsung, Galaxy S21 FE'yi tanıtırken, BMW renk değiştirebilen aracını gösterdi.

Fakat bazı ürünler oldukça dikkat çekiciydi.

İŞTE CES 2022'NİN EN DİKKAT ÇEKENLERİ

PARMAK ISIRAN KEDİ

PARMAK ISIRAN KEDİ
Yukai Engineering tarafından Amagami Ham Ham adlı robotik kedinin bir oyuncak olduğunu söyleyebiliriz. Kedi şeklindeki oyuncak, bir stres giderici olarak parmaklarınızı ısırabiliyor.

SÜRÜCÜSÜZ TRAKTÖR

SÜRÜCÜSÜZ TRAKTÖR
John Deere isimli şirket, otonom teknolojilerin ön plana çıktığı günümüzde dünyanın ilk sürücüsüz traktörünü CES 2022'de görücüye çıkardı. Sürücüsüz traktör, GPS, kamera ve yapay zeka donanımları ile destekleniyor.

SONY'NİN YENİ SUV OTOMOBİLİ

SONY'NİN YENİ SUV OTOMOBİLİ
Sony, yeni Vision-S 02 SUV'nin örtüsünü kaldırdı. Sony'nin ilk elektrikli otomobilinin yeni bir versiyonu olan Vision-S 02, Tesla Model Y'den biraz daha uzun. Pil ve menzil yetenekleri hakkında henüz daha fazla bilgi yayınlanmasa da, Sony yetkilileri yeni SUV modelin Vision-S sedan model ile aynı elektrikli platformu kullandığını söyledi.

PLAYSTATION VR2

PLAYSTATION VR2
Sony ayrıca yeni nesil sanal gerçeklik başlığını PlayStation VR2'nin detaylarını da paylaştı. OLED ekrana sahip olacak başlığın ilk oyunu, Horizon Call of the Mountain olacak.

AKILLI KÖPEK TASMASI

AKILLI KÖPEK TASMASI
Invoxia tarafından gösterilen akıllı tasma, köpekler için deyim yerindeyse sağlık takibi yapan akıllı saat işlevi görecek. GPS izleyici olarak da görev yapacağı bildirilen akıllı tasmanın köpeğin kalp atış hızını ve diğer hayati belirtilerini takip edebileceği söyleniyor. Ancak en az 99 dolarlık bir fiyat beklentisi var.
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Anahtar Kelimeler:
Samsung Sony
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