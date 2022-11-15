Cinsiyet değiştiren Çukur'un Timsah Celil'i Meli Bendeli estetik yaptırdı! Son haline yorum yağdı

Erdal Beşikçioğlu'yla birlikte tiyatroda yer alan ve Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle hafızalara kazınan Ahmet Melih Yılmaz bir süre önce trans olduğunu açıkladı.

Cinsiyet değiştirme ameliyatı da olan ve adını da Meli Bendeli olarak değiştiren başarılı oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

TRANS BİREY OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Yılmaz daha önce açıklamasında ''Travestiyim, diye 'ayol' diye konuşmak zorunda değilim. Travestiyim, diye dudaklarımı da yaptırmak zorunda değilim" demişti.

Son olarak Tiktok hesabında yaptırdığı dolgu işlemini paylaşan Bendeli, çene uzatma ve dudak dolgusu işlemi yaptırdı. Bendeli'ye sosyal medya hesabından çok sayıda 'Abla daha da güzelleştin' yorumları yapıldı.