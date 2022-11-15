MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cinsiyet değiştiren Çukur'un Timsah Celil'i Meli Bendeli estetik yaptırdı! Son haline yorum yağdı

Cinsiyet değiştiren Çukur'un Timsah Celil'i Meli Bendeli estetik yaptırdı! Son haline yorum yağdı

15.11.2022 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem tiyatroda hem de dizilerde başarılı oyunculuğuyla tanınan ve Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz yeni hayatında Meli Bendeli adını kullanıyor. Cinsiyet değiştiren oyuncu Yılmaz, sosyal medya paylaşımlarıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

Erdal Beşikçioğlu'yla birlikte tiyatroda yer alan ve Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle hafızalara kazınan Ahmet Melih Yılmaz bir süre önce trans olduğunu açıkladı.

Ekran görüntüsü 2022-11-15 072623

Cinsiyet değiştirme ameliyatı da olan ve adını da Meli Bendeli olarak değiştiren başarılı oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Ekran görüntüsü 2022-11-15 072630

TRANS BİREY OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Yılmaz daha önce açıklamasında ''Travestiyim, diye 'ayol' diye konuşmak zorunda değilim. Travestiyim, diye dudaklarımı da yaptırmak zorunda değilim" demişti.

Ekran görüntüsü 2022-11-15 072638

Son olarak Tiktok hesabında yaptırdığı dolgu işlemini paylaşan Bendeli, çene uzatma ve dudak dolgusu işlemi yaptırdı. Bendeli'ye sosyal medya hesabından çok sayıda 'Abla daha da güzelleştin' yorumları yapıldı.

Ekran görüntüsü 2022-11-15 072653

Ekran görüntüsü 2022-11-15 072710

ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Meli Bendeli

En Çok Okunan Haberler

Kripto paradan milyarlık vurgun! 100 binden fazla kişiyi dolandırdılar

Kripto paradan milyarlık vurgun! 100 binden fazla kişiyi dolandırdılar

Son hali ağızları açık bıraktı! Türkiye'yi terk etmişti...

Son hali ağızları açık bıraktı! Türkiye'yi terk etmişti...

Şehrin haritasının üstüne geri sayım ibaresi koydu! Ekipler harekete geçti

Şehrin haritasının üstüne geri sayım ibaresi koydu! Ekipler harekete geçti

Asgari ücrette ters köşe! 8-10 bin TL bekleyenler...

Asgari ücrette ters köşe! 8-10 bin TL bekleyenler...

"Beni zorla ona kocam götürdü" Eşinin tanıştırdığı adamla 2 yıldır...

"Beni zorla ona kocam götürdü" Eşinin tanıştırdığı adamla 2 yıldır...

Kurtlar Vadisi geri dönüyor! Necati Şaşmaz tarihi açıkladı

Kurtlar Vadisi geri dönüyor! Necati Şaşmaz tarihi açıkladı

İlginizi Çekebilir

Bilim onayladı: Seks hayatını zirveye çıkarıyor!

Bilim onayladı: Seks hayatını zirveye çıkarıyor!

"Kilo veremiyorum" cümlesi tarih oluyor! Bir kaşığı fark yaratıyor

"Kilo veremiyorum" cümlesi tarih oluyor! Bir kaşığı fark yaratıyor

Flaş Fırsat: Under Armour ayakkabıda 650 TL'nin üzerinde indirim! Kaçırmayın

Flaş Fırsat: Under Armour ayakkabıda 650 TL'nin üzerinde indirim! Kaçırmayın

Bu kış ihtiyaç duyacağınız tek çorba! Videolu anlatım

Bu kış ihtiyaç duyacağınız tek çorba! Videolu anlatım

Gülümsemek için bir sebep bulun! Günlük burç yorumları

Gülümsemek için bir sebep bulun! Günlük burç yorumları

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.