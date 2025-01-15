Kocasının eve kuma getirmesine izin verdiğini söyleyen kadın anlattıklarıyla olay oldu! 'Kocamın karısı diyorum'

Bir sosyal medya uygulamasına yüklenen video gören herkesi şaşırttı. Kadın kullanıcı, resmi nikahlı eşinin ikinci kez başka bir kadınla daha evlenmesine izin vermediği süreci anlattı.

"KOCAMIN KARISI DİYORUM"

"Kocamın evlenmesine nasıl izin verdim?" başlığıyla paylaşılan videodaki hikaye hayret ettirdi. Kadın kullanıcı, "Kocamın evlenmesine nasıl mı izin verdim? Bunun çok güzel ve özel bir hikayesi var. Kumamı soranlar çok oluyor aslında ben kumam demeyi tercih etmiyorum. Kocamın karısı diyorum" dedi.

Yemek yaparken hikayesini de anlatan kadın, "Eşimi nasıl evlendirdim kısmına gelecek olursak görücü usulüyle evlendi aşık olup da evlenmedi. Yani ortada aldatma gibi bir durum yok. Herkesin rızası alınarak oldu." ifadelerini kullandı.