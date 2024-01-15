Cinsiyet değiştirip Sevda Demirel ile aşk yaşamıştı! Neslihan Doğrusöz son halini paylaştı

Neslihan Doğrusöz adıyla medyada tanınan ve katıldığı yarışma sonrası cinsiyet değiştirerek gündeme gelen Neslihan Doğrusöz, cinsiyet değişiminin ardından ismini de Doruk olarak güncellemişti.
Doruk Doğrusöz cinsiyet değişimi sonrası çeşitli estetikler ve son olarak da çene dolgusu yaptırmıştı.
Cinsiyet değiştiren yarışmacı sakallı imajıyla dikkat çekti. Son halini paylaşan Doğrusöz'e hayranlarından beğeni ve yorum yağdı.
Kimi cinsiyet değiştiren ve bambaşka bir görünüme sahip olan eski yarışmacıya sakalları çok yakıştırırken kimi ise "Sakalsız daha iyi" yorumunda bulundu.
Sevda Demirel, İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Neslihan Doğrusöz cinsiyet değiştirip Doruk Doğrusöz olduktan sonra bu isimle aşk yaşamıştı.
Demirel özel hayatlarına dair konuşarak "Cinselliğin merakında olsa başka bir insanla olurdum.Doruk'u hiç çıplak görmedim, asla. Hiç merak da etmedim. Doruk her şeyiyle bir erkek. Ruhu, yaşamı, kokusu, horlaması" demişti.