Çok dikkatli olun: Metabolizmayı yavaşlatır, kabızlığa neden olur... Hipotiroidi dostu gıdalar

OMEGA 3 KAYNAĞI BALIKLAR

Somon, alabalık, ton balığı veya sardalya gibi yağlı balıklarda bulunan omega-3 yağ asitleri hipotiroidi olanlar için mükemmel bir tercihtir. Yönetilmeyen hipotiroidizm, "kötü" kolesterol olan düşük yoğunluklu lipoproteinin (LDL) daha yüksek seviyelerinin bir sonucu olarak kalp hastalığı riskini artırabilir. Omega-3'lerin iltihabı azalttığı, bağışıklığa yardımcı olduğu ve kalp hastalığı riskini azalttığı biliniyor. Balık aynı zamanda en çok tiroidde yoğunlaşan ve iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olan besinsel selenyum için iyi bir kaynaktır.