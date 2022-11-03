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Aranan çözüm bulundu: Günde bir bardak yeter de artar bile

03.11.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışmalar uzun zamandır çoğu kişinin peşinde olduğu bir sorunla ilgili önemli sonuçlara ulaştı. Yapılan çalışmalar sonucunda bir bardak meyve suyunun genel sağlığınızı iyileştirmenin yanı sıra libidoyu ve sperm kalitesini yükselttiği ortaya çıktı.

Aranan çözüm bulundu: Günde bir bardak yeter de artar bile

Libido düşüklüğü cinsel hayatı derinden baltalayan sorunların başında geliyor. Cinsel hayatında sorunlar yaşayanlar genellikle çeşitli ilaç ve takviyelere yönelebilir. Bazı doğal içerikler libidoyu yükseltmek için ile yarayabilir. Seks ve sağlık uzmanlarına göre, belirli bir içecek sadece yatak odası için değil, aynı zamanda genel sağlığınız için de çok iyi olabilir.

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NAR SUYU MUCİZESİ

Narın cinsel isteği artıran doğal afrodizyak olduğu söylenir. Bu nedenle, her gün nar suyu içmek hem erkeklerde hem de kadınlarda testosteron seviyelerini artırabilir. Bu da her iki cinsiyet için de artan cinsel istek anlamına gelir. Dahası, nar suyunun içerdiği çok çeşitli antioksidanlar nedeniyle genital hassasiyeti arttırdığı da düşünülmektedir.

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NAR SUYU SAĞLIĞA ÇOK FAYDALI

Birkaç araştırmaya göre, nar suyu içen kişilerin genel sağlıklarında libido artışı ile birlikte bir iyileşme bildirdiği gözlemlendi. Yapılan bir araştırma, iki hafta boyunca günde bir bardak meyve suyu içen kadın ve erkeklerin testosteron hormonunda bir artış kaydettiğini buldu.

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NAR SUYU İÇENLERİN TESTOSTERON SEVİYESİ ARTTI

Katılımcılar nar suyu alımının sırasında izlendi ve çalışmanın sonunda her iki cinsiyette de testosteron düzeylerinin "önemli ölçüde arttığını" gördüler. Erkeklerde artan testosteron, yüzdeki tüylerin uzamasında iyileşme, daha derin bir ses ve daha büyük bir cinsel dürtü içeriyordu. Kadınlar arasında, kemiklerde ve kaslarda güçlenme ve cinsel dürtüde iyileşmenin yanı sıra kadın adrenal bezlerinde ve yumurtalıklarında gelişmiş bir üretim kaydedildi.

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YÜKSEK TANSİYONU DÜŞÜRDÜ

Katılımcılar sadece kendilerini daha seksi hissetmekle kalmadılar, aynı zamanda yüksek tansiyonu olanlar için kan basıncı okumalarında dramatik bir düşüş gördüler. Nar suyunun olumlu duyguları artırmaya ve olumsuzluğu azaltmaya yardımcı olduğu, tansiyon ölçümlerini düşürürken cinsel dürtüyü artırdığı görüldü. Daha güçlü kan dolaşımının yanı sıra kalp sağlığında da bir iyileşme kaydedildi.

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