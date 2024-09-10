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  4. 'Çok üzgün ve öfkeliyiz' Narin olayı canımızı yakarken Tekirdağ'dan bir utandıran iddia daha: İstismara uğrayan 2 yaşındaki bebek entübe edildi

'Çok üzgün ve öfkeliyiz' Narin olayı canımızı yakarken Tekirdağ'dan bir utandıran iddia daha: İstismara uğrayan 2 yaşındaki bebek entübe edildi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
10.09.2024 11:53
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8 yaşındaki Narin'in acı olayı Türkiye'yi yasa boğarken Tekirdağ Malkara'dan gelen bir istismar iddiası herkesi daha da öfkelendirdi. 2 yaşındaki bir bebeğin üvey babası tarafından istismar edildiği iddia edildi. Talihsiz bebeğin entübe edildiği bilgisi ise yürekleri dağladı.

Türkiye zor bir dönemden geçiyor. Önce Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in cansız bedenini bulunması ardından da Tekirdağ'dan gelen utandıran istismar iddiası...

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2 YAŞINDAKİ ÇOCUK ENTÜBE EDİLDİ

UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği Genel Başkanı Saadet Özkan sosyal medya hesabından Tekirdağ Malkara'da 2 yaşında bir bebeğin üvey babası tarafından istismara uğradığını ve bebeğin entübe edilerek durumunun ağır olduğunu iddia etti. Söz konusu iddia sosyal medyada geniş yer bulurken okuyanların da vicdanını yaraladı.

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"ÇOK ÜZGÜN VE ÖFKELİYİZ"

Özkan ses getiren paylaşımında, "Tekirdağ Malkara'da üvey baba tarafından gerçekleşen istismar sonucunda 2 yaşında çocuğun entübe edildiği be durumunun ağır olduğu bilgisi geldi. Tekirdağ koordinatörlerimiz ve Avukatlarımız bu vahim durumun peşine düştüler. Çok üzgün ve öfkeliyiz." ifadelerine yer verdi.

ÖFKE

"İNCELENMESİNİ İSTİYORUZ"

Detayları merak edilen acı olayla ilgili bir paylaşım daha yapan Özkan, "Tekirdağ Malkara'da 2 yaşındaki çocuk ile ilgili gelen ihbar ve bilgileri resmi kurumlara avukatlarımız bildirimde bulunuyorlar. Çocuğun daha öncede hastaneye geldiği iddiaları dahil olmak üzere gelen tüm iddiaları resmi makamlara iletip bu vahim durumun incelenmesini istiyoruz." açıklamasını yaptı.

İddiayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken sosyal medya kullanıcılarından çok sayıda paylaşım geldi.

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Öfkeli kullanıcılar şu yorumlarda bulundu;

Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Malkara istismar üvey baba
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