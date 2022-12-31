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  4. Cristiano Ronaldo'nun transferi resmen açıklandı! Ronaldo Al Nassr formasını giydi, pozunu verdi! Futbolseverler şimdi o soruyu merak ediyor! 'Al Nassr maçları hangi kanalda?'

Cristiano Ronaldo'nun transferi resmen açıklandı! Ronaldo Al Nassr formasını giydi, pozunu verdi! Futbolseverler şimdi o soruyu merak ediyor! 'Al Nassr maçları hangi kanalda?'

31.12.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun transferi resmen açıklandı. 37 yaşındaki yıldız oyuncu, Manchester United'dan olaylı bir şekilde ayrılmasının ardından yeni durak olarak Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'ın yolunu tuttu. Yaşanan bu gelişme futbol dünyasına bomba gibi düşerken, Ronaldo'nun Al Nasr 'dan alacağı maaş ve sözleşme detaylarının yanı sıra futbol severlerin en çok aradığı soruların başında 'Al Nassr maçları hangi kanalda?' oldu. İşte transfere dair tüm detaylar

Al Nasr Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı resmen belli oldu. 37 yaşındaki Portekizli süper star, olaylı Manchester United serüveninin ardından Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'ın yolunu tuttu.

RONALDO'NUN SÖZLEŞMESİ...

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Portekizli yıldız, Arabistan ekiplerinden Al Nassr ile resmi sözleşme imzaladı. Suudi Arabistan kulübünden yapılan açıklamada Ronaldo'nun 2,5 yıllık sözleşme imzaladığı ifade edilirken oyuncunun sezon başına 75 milyon dolar kazanması bekleniyor. Ronaldo'nun ticari anlaşmalarla birlikte yıllık gelirinin ise 200 milyon doları bulması bekleniyor.

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RONALDO'NUN TAKIM ARKADAŞLARI! SÜPER LİG KARMASI...

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Suudi Arabistan Pro Ligi'nde mücadele eden ve geride kalan 10 haftada topladığı 23 puanla 2. sırada yer alan Al Nassr'ın teknik direktörlüğünü Rudi Garcia yapıyor. Ronaldo'nun yeni takım arkadaşlarını ise oldukça yakından tanıdığımız isimler... Portekizli yıldız, Suudi Arabistan ekibinde eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar, Talisca ve eski Fenerbahçeli Luiz Gustavo ile birlikte top koşturacak.

CRISTIANO RONALDO'NUN İLK SÖZLERİ

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Atılan imzaların ardından konuşan 37 yaşındaki yıldız oyuncu "Farklı bir ülkede yaşayacağım bu deneyim için sabırsızlanıyorum. Al Nassr'ın vizyonu heyecan verici ve fazlasıyla etkileyici. Bir an önce takım arkadaşlarımın arasına katılmak için can atıyorum" şeklinde konuştu.

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"TARİH YENİDEN YAZILIYOR"

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Al Nassr kulübünden yapılan açıklamada ise, "Tarih yeniden yazılıyor. Cristiano Ronaldo transferi sadece kulübümüze daha büyük başarılar elde etmek için ilham kaynağı olmayacak, aynı zamanda ülkemize, milletimize ve gelecek nesillere en iyi olmak için bir imza niteliği taşıyacak. Yeni evine hoşgeldin Cristiano" ifadelerine yer verildi.

AL NASSR MAÇLARI HANGİ KANALDA? SUUDI ARABİSTAN LİGİ HANGİ KANALDA?

Türkiye'de Suudi Arabistan Ligi'nin herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

RONALDO NE DEMİŞTİ?

"TEN HAG'A SAYGI DUYMUYORUM"

"TEN HAG'A SAYGI DUYMUYORUM"

"Manchester United bana ihanet etti. Eric ten Hag'a saygı duymuyorum çünkü o bana saygı duymuyor. Bana saygı göstermeyen birine ben de saygı duymam! Çok fazla üzerime geldiler, beni sürekli ayrılmam için zorladılar. Kötü gidişatın sorumlusu benmişim gibi gösterildim. Sadece teknik direktör değil kulübün çevresindeki bazı kişilerce bu yapıldı. İhanete uğramış gibi hissettim."

"GÖSTERİLEN GELİŞİM SIFIR"

"GÖSTERİLEN GELİŞİM SIFIR"

"Sir Alex Ferguson görevini bıraktığından beri Manchester United'ın gösterdiği gelişim sıfır. Manchester United yöneticileri yeni doğan kızımın hastalığına %100 inanmadı. Bu utanç verici çünkü benim sözüme güvenmediler. Sezon öncesi hazırlık kampına da bu yüzden katılmamıştım, ailemin yanında olmam gerekiyordu"

"GLAZERLAR UMURSAMIYOR"

"GLAZERLAR UMURSAMIYOR"

"Bildiğiniz gibi Manchester United marketing yapan bir kulüp. Onlar paralarını pazarlamadan, spordan alıyorlar ama bence Glazerlar durumu umursamıyor"

"DÖNDÜĞÜMDE HERŞEYİN AYNI KALMASI ÜZDÜ"

"DÖNDÜĞÜMDE HERŞEYİN AYNI KALMASI ÜZDÜ"

"Dürüst olmak gerekirse, Manchester United'a imza atıp geri döndüğüm gün, her şeyin geliştiğini düşünmüştüm. Ayrılalı 13 yıl olmuştu. Geldiğimde, her şeyin farklı olacağını hayal ettim. Bilirsiniz teknoloji, altyapı, mutfak, duşlar vs. Şaşırdım. Kötü anlamda şaşırdım. Her şey aynı kalmıştı."

"BENİ İSTİKRARSIZLIK ŞAŞIRTTI"

"BENİ İSTİKRARSIZLIK ŞAŞIRTTI"

"Manchester United'daki istikrarsızlık beni çok şaşırttı. Ole Gunnar Solskjaer hakkındaki düşünceleri 1 saatte değişti. O yaz Sancho'yu, Varane'ı ve beni almışlardı. Manchester United olması gerektiği gibi diye düşünmüştüm. Ancak, Sir Alex Ferguson kulüpte çok büyük bir boşluk bıraktı. Sadece Ferguson değil David Gill gibi iyi bir adamın ayrılığı da etkilemiş. Bu yüzden Manchester United'ın bir noktada aynı kulüp olmadığını biliyordum. Ancak, bu kadar büyük bir boşluk olabilirdi. Beni en çok şaşırtan şey buydu."

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