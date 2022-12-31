Cristiano Ronaldo'nun transferi resmen açıklandı! Ronaldo Al Nassr formasını giydi, pozunu verdi! Futbolseverler şimdi o soruyu merak ediyor! 'Al Nassr maçları hangi kanalda?'

Al Nasr Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı resmen belli oldu. 37 yaşındaki Portekizli süper star, olaylı Manchester United serüveninin ardından Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'ın yolunu tuttu.

RONALDO'NUN SÖZLEŞMESİ...

Portekizli yıldız, Arabistan ekiplerinden Al Nassr ile resmi sözleşme imzaladı. Suudi Arabistan kulübünden yapılan açıklamada Ronaldo'nun 2,5 yıllık sözleşme imzaladığı ifade edilirken oyuncunun sezon başına 75 milyon dolar kazanması bekleniyor. Ronaldo'nun ticari anlaşmalarla birlikte yıllık gelirinin ise 200 milyon doları bulması bekleniyor.

RONALDO'NUN TAKIM ARKADAŞLARI! SÜPER LİG KARMASI...

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde mücadele eden ve geride kalan 10 haftada topladığı 23 puanla 2. sırada yer alan Al Nassr'ın teknik direktörlüğünü Rudi Garcia yapıyor. Ronaldo'nun yeni takım arkadaşlarını ise oldukça yakından tanıdığımız isimler... Portekizli yıldız, Suudi Arabistan ekibinde eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar, Talisca ve eski Fenerbahçeli Luiz Gustavo ile birlikte top koşturacak.

CRISTIANO RONALDO'NUN İLK SÖZLERİ

Atılan imzaların ardından konuşan 37 yaşındaki yıldız oyuncu "Farklı bir ülkede yaşayacağım bu deneyim için sabırsızlanıyorum. Al Nassr'ın vizyonu heyecan verici ve fazlasıyla etkileyici. Bir an önce takım arkadaşlarımın arasına katılmak için can atıyorum" şeklinde konuştu.

"TARİH YENİDEN YAZILIYOR"

Al Nassr kulübünden yapılan açıklamada ise, "Tarih yeniden yazılıyor. Cristiano Ronaldo transferi sadece kulübümüze daha büyük başarılar elde etmek için ilham kaynağı olmayacak, aynı zamanda ülkemize, milletimize ve gelecek nesillere en iyi olmak için bir imza niteliği taşıyacak. Yeni evine hoşgeldin Cristiano" ifadelerine yer verildi.

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