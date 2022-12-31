Cristiano Ronaldo'nun transferi resmen açıklandı! Ronaldo Al Nassr formasını giydi, pozunu verdi! Futbolseverler şimdi o soruyu merak ediyor! 'Al Nassr maçları hangi kanalda?'

Al Nasr Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı resmen belli oldu. 37 yaşındaki Portekizli süper star, olaylı Manchester United serüveninin ardından Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'ın yolunu tuttu.
Portekizli yıldız, Arabistan ekiplerinden Al Nassr ile resmi sözleşme imzaladı. Suudi Arabistan kulübünden yapılan açıklamada Ronaldo'nun 2,5 yıllık sözleşme imzaladığı ifade edilirken oyuncunun sezon başına 75 milyon dolar kazanması bekleniyor. Ronaldo'nun ticari anlaşmalarla birlikte yıllık gelirinin ise 200 milyon doları bulması bekleniyor.
Suudi Arabistan Pro Ligi'nde mücadele eden ve geride kalan 10 haftada topladığı 23 puanla 2. sırada yer alan Al Nassr'ın teknik direktörlüğünü Rudi Garcia yapıyor. Ronaldo'nun yeni takım arkadaşlarını ise oldukça yakından tanıdığımız isimler... Portekizli yıldız, Suudi Arabistan ekibinde eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar, Talisca ve eski Fenerbahçeli Luiz Gustavo ile birlikte top koşturacak.
Atılan imzaların ardından konuşan 37 yaşındaki yıldız oyuncu "Farklı bir ülkede yaşayacağım bu deneyim için sabırsızlanıyorum. Al Nassr'ın vizyonu heyecan verici ve fazlasıyla etkileyici. Bir an önce takım arkadaşlarımın arasına katılmak için can atıyorum" şeklinde konuştu.
Al Nassr kulübünden yapılan açıklamada ise, "Tarih yeniden yazılıyor. Cristiano Ronaldo transferi sadece kulübümüze daha büyük başarılar elde etmek için ilham kaynağı olmayacak, aynı zamanda ülkemize, milletimize ve gelecek nesillere en iyi olmak için bir imza niteliği taşıyacak. Yeni evine hoşgeldin Cristiano" ifadelerine yer verildi.
Türkiye'de Suudi Arabistan Ligi'nin herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
"Manchester United bana ihanet etti. Eric ten Hag'a saygı duymuyorum çünkü o bana saygı duymuyor. Bana saygı göstermeyen birine ben de saygı duymam! Çok fazla üzerime geldiler, beni sürekli ayrılmam için zorladılar. Kötü gidişatın sorumlusu benmişim gibi gösterildim. Sadece teknik direktör değil kulübün çevresindeki bazı kişilerce bu yapıldı. İhanete uğramış gibi hissettim."
"Sir Alex Ferguson görevini bıraktığından beri Manchester United'ın gösterdiği gelişim sıfır. Manchester United yöneticileri yeni doğan kızımın hastalığına %100 inanmadı. Bu utanç verici çünkü benim sözüme güvenmediler. Sezon öncesi hazırlık kampına da bu yüzden katılmamıştım, ailemin yanında olmam gerekiyordu"
"Bildiğiniz gibi Manchester United marketing yapan bir kulüp. Onlar paralarını pazarlamadan, spordan alıyorlar ama bence Glazerlar durumu umursamıyor"
"Dürüst olmak gerekirse, Manchester United'a imza atıp geri döndüğüm gün, her şeyin geliştiğini düşünmüştüm. Ayrılalı 13 yıl olmuştu. Geldiğimde, her şeyin farklı olacağını hayal ettim. Bilirsiniz teknoloji, altyapı, mutfak, duşlar vs. Şaşırdım. Kötü anlamda şaşırdım. Her şey aynı kalmıştı."
"Manchester United'daki istikrarsızlık beni çok şaşırttı. Ole Gunnar Solskjaer hakkındaki düşünceleri 1 saatte değişti. O yaz Sancho'yu, Varane'ı ve beni almışlardı. Manchester United olması gerektiği gibi diye düşünmüştüm. Ancak, Sir Alex Ferguson kulüpte çok büyük bir boşluk bıraktı. Sadece Ferguson değil David Gill gibi iyi bir adamın ayrılığı da etkilemiş. Bu yüzden Manchester United'ın bir noktada aynı kulüp olmadığını biliyordum. Ancak, bu kadar büyük bir boşluk olabilirdi. Beni en çok şaşırtan şey buydu."