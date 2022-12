Cristiano Ronaldo'nun transferi resmen açıklandı! Ronaldo Al Nassr formasını giydi, pozunu verdi! Futbolseverler şimdi o soruyu merak ediyor! 'Al Nassr maçları hangi kanalda?'

"DÖNDÜĞÜMDE HERŞEYİN AYNI KALMASI ÜZDÜ"

"Dürüst olmak gerekirse, Manchester United'a imza atıp geri döndüğüm gün, her şeyin geliştiğini düşünmüştüm. Ayrılalı 13 yıl olmuştu. Geldiğimde, her şeyin farklı olacağını hayal ettim. Bilirsiniz teknoloji, altyapı, mutfak, duşlar vs. Şaşırdım. Kötü anlamda şaşırdım. Her şey aynı kalmıştı."