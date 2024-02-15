Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Sisi mesajı! Yeni bir dönem resmen başladı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl aradan sonra ilk kez ziyaret ettiği Mısır’da, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşmüştü. Erdoğan ile Sisi arasındaki görüşmenin ardından Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantılarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Ortak Bildiri imzalanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'daki temaslarının tamamlamasının ardından bugün ülkeye döndü. Erdoğan ülkeye dönüşü sırasında ise uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Uzun süre sonra ilk kez gerçekleştirdiği Mısır ziyareti hakkında da konuşan Erdoğan "Mısır ziyaretinizde Devlet Başkanı Sisi ile görüşmeniz dünyada ilgiyle takip edildi. Artık Türkiye-Mısır ilişkilerinde yeni bir dönem başladı diyebilir miyiz?" sorusuna yanıt verdi. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

